Ils ont été pris proposés au PSG cet été mais ils se sont pris un stop… Par ici les râteaux du mercato !

En quête de nouveaux joueurs, le PSG a été extrêmement sollicité tout l’été. Voici la liste des joueurs qui ont été proposés et que Paris a gentiment éconduit…

Alors que le PSG a été très actif durant la période de mercato estival pour renforcer son effectif, Luis Campos essaie de mener à bien son projet en vue de gagner la Ligue des champions. Si le dégraissage a été plutôt efficace, le PSG espérait un peu mieux réussir ses arrivées en recrutant d’autres joueurs. Au cours du mois d’août, Christophe Galtier avait confié en conférence de presse attendre davantage de nouvelles têtes. Mais les dirigeants parisiens ont aussi recalé plusieurs profils. Le club de la capitale étant en effet très souvent sollicité par les agents pour tenter de répondre à des demandes. Pas toujours au goût du club parisien…

Yannick Carrasco

Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2024, Yannick Carrasco avait déjà joué pour les Madrilènes entre 2015 et 2018. Sa formation finie à Monaco avait permis de le compter comme l’un des meilleurs espoirs au milieu de terrain. Son profil avait d’ailleurs déjà intéressé le PSG il y a plusieurs années et le Belge serait resté dans le radar du club de la capitale cet été. L’international belge aux 56 sélections a connu la mise en place d’une équipe très compétitive à Monaco avant que le club devienne Champion de France en 2017, jouant notamment aux côtés d’Anthony Martial et de Bernardo Silva. Comme Média Foot l’a publié, au mois d’août, Pini Zahavi a soumis le profil de Yannick Carrasco à Paris. Le conseiller de Neymar a proposé son nom car il cochait les cases recherchées : expérience, polyvalence et détermination.

Mais Luis Campos et Christophe Galtier ont dit non.

Stefan de Vrij

Alors que le PSG semblait jeter son dévolu sur Milan Skriniar, c’est le Néerlandais Stefan de Vrij qui ne serait pas passé loin d’un transfert, le dossier du Slovaque ayant échoué à cause de son prix. Dans la même situation que son coéquipier à l’Inter Milan, De Vrij n’a plus qu’un an de contrat à honorer avec le club italien, une belle occasion pour Paris. Beaucoup moins cher que Skriniar, pour que l’Inter réclamait… 80 millions d’euros ! Dans les discussions, le nom de Stefan de Vrij a été évoqué. Mais le PSG n’a finalement pas donné suite…

Seko Fofana

Dans le viseur du PSG cet été, Seko Fofana était dans les plans de Luis Campos cet été pour son transfert depuis le RC Lens. Très courtisé, l’Ivoirien a finalement décidé de rester à Lens qui ne voulait absolument pas le voir partir. Pour autant, si Fofana n’a pas signé au PSG, c’est principalement parce que Paris n’a pas basculé en mode « offensif » sur ce dossier. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, pourtant… En effet, l’agent de Seko Fofana, sollicité par Paris il y a plusieurs mois, a relancé le club. Mais cette relance, pour discuter d’un transfert, n’a pas eu l’effet escompté. Le PSG a finalement dit non et donc rejeté le profil de Fofana…