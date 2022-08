Pourquoi cette saison de Ligue 1 ne sera pas comme les autres

Le championnat de France reprend enfin ses droits ce week-end après plus de deux mois de coupure. Mais cet épisode 2022/2023 nous réserve de nombreux changements inhabituels entre la Coupe du monde au Qatar (21 nov-18 dec) ou le passage de 20 à 18 équipes qui aura des répercussions. Crédit photo : psg.fr

La Ligue des talents nous avait manqué ! Cette année, nous allons bien en profiter et plus que prévu car celle-ci arrivera à son terme le 3 juin contrairement à tous les ans où elle prenait fin mi-mai. Un Paris Saint-Germain new look, avec Christophe Galtier et toujours Kylian Mbappé, un Olympique Lyonnais vintage avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, un Olympique de Marseille qui a changé d’entraîneur et qui va retrouver la Ligue des champions, l’OGC Nice et ses nouveaux joueurs d’envergure comme Aaron Ramsey et Kasper Schmeichel, les retours de Toulouse, Ajaccio et Auxerre dans l’élite….Cette saison s’annonce déjà palpitante.

⏰ … ‘ ‘ ́ ! Rendez-vous le vendredi 5 août à 21h00 pour le retour de la @Ligue1UberEats, soyez prêts ! ✨ pic.twitter.com/Xk1jJtFHlC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 2, 2022

Coupe du monde, pause du championnat

Comme tous les championnats professionnels, la Ligue 1 va devoir faire une pause de six semaines pour laisser place au mondial qatari. Les joueurs engagés dans cette Coupe du monde avec leur sélection ne seront libérés qu’une semaine avant le début de la compétition. C’est donc au terme de la 15e journée de Ligue 1 (11-13 nov) que les joueurs concernés pourront rejoindre leur équipe nationale. La Ligue 1 reprendra le week-end du 27-28 décembre lors du fameux boxing-day. Une course contre la montre qui sera aussi présente en Ligue des champions puisque la phase de groupe, qui d’habitude se termine mi-décembre, devra être achevée début novembre. Il y aura donc des matchs européens pratiquement chaque semaine du 6 septembre au 2 novembre.

On plaint les organismes des joueurs qui seront mis à rudes épreuves, surtout pour ceux allant au bout du mondial. Les joueurs qui ne participeront pas au mondial, quant à eux, devront continuer de s’entraîner et garder un rythme que leurs partenaires en sélection ne seront pas prêts de perdre. Il s’écoulera 44 jours entre l’arrêt et la reprise de la Ligue 1, une aubaine pour les clubs les moins impactés par le mondial. Ce qui veut dire deux préparations physiques : l’une cet été et l’autre en fin d’année pour préparer le reste du championnat.

Quatre équipes reléguées

C’est aussi la grande nouveauté cette saison, la Ligue 1 passera de 20 à 18 clubs en juin prochain. Ce qui indique quatre descentes sèches sans barrage contrairement aux années précédentes où le 18e de Ligue 1 affrontait le 3e de Ligue 2. Même scénario dans le deuxième échelon où seulement deux équipes rejoindront l’élite du football français. Cela nous promet une saison folle dans la course au maintien. Autrement dit, un cinquième des équipes de Ligue 1 basculeront en Ligue 2, plutôt inhabituel.