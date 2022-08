Neymar, Mbappé, Messi… Un vrai problème à régler d’urgence pour le PSG !

Pourtant larges vainqueurs de Montpellier, les Parisiens ont fait parler d’eux pour une tout autre raison : la situation entre ses stars. Si on ne sait pas ce qu’il se passe exactement dans le vestiaire du PSG, la tension entre Mbappé et Neymar semble palpable.

C’est l’affaire du week-end dernier qui dépasse même les frontières de la France. Alors que le PSG s’est imposé largement face à Montpellier (5-2), des tensions commencent à émerger du groupe après le penalty raté de Kylian Mbappé en première mi-temps. Avec l’obtention d’un deuxième penalty que Neymar a finalement tiré après une discussion avec le Français, une guerre d’ego semble s’être déclenchée. Une scène a aussi fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Mécontent qu’on ne lui fasse pas la passe lors d’une action, Mbappé s’est littéralement arrêté sur la pelouse. Une attitude décevante qui pourrait mettre à mal l’équilibre parisien, qui n’a pourtant rien à se reprocher pour le moment sur le plan sportif. Ces affaires forcent le PSG à convoquer les deux joueurs en réunion pour régler les différends.

Le spectre du Real Madrid fait peut-être son apparition dans la tête de Kylian Mbappé. Refusant de partir à la fin de la saison dernière, Mbappé pourrait regretter son choix. Sa relation avec Neymar, la star brésilienne de l’équipe, semble être au point mort. Alors qu’il a visiblement demandé au Brésilien de lui laisser sa chance après son échec plus tôt dans le match contre Montpellier, le Français fait preuve d’une attitude déplacée. Et ce ne sont pas les tweets likés par Neymar après la rencontre qui vont arranger la situation. Le Brésilien aurait liké des messages d’internautes affirmant qu’il tire mieux les penalties que son coéquipier. De quoi envenimer la relation entre les deux, alors qu’une réunion pour calmer les tensions aura lieu à la fin de la semaine. Même si on ne sait pas ce qui s’est dit exactement, Christophe Galtier et la direction du PSG vont devoir trouver une solution rapidement.

Mbappe’s ego is getting way too annoying. Man pushed Messi then went to argue for the penalty, right after he missed one.

Needs to get humbled pic.twitter.com/xFh5U9E6o5

— Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) August 14, 2022