Skriniar, Gvardiol, Ndicka… Luis Campos n’a plus qu’à se baisser pour les signer au PSG ! 

En bon spécialiste du marché des transferts, Luis Campos est venu aider le PSG pour renforcer l’effectif cet été en vue de gagner la Ligue des champions. Et après un gros mercato 2022, il songe déjà à la suite, avec des dossiers déjà bien avancés…

Avec l’arrivée d’Ekitike, Vitinha ou encore de Mukiele, l’effectif parisien s’est largement renforcé cet été. Mais Christophe Galtier a confié au début du mois qu’il attendait encore de nouvelles recrues avant la fin du mercato ce soir. Si les dossiers Bernardo Silva ou Gianluca Scamacca ont échoué, Luis Campos pourrait se pencher très sérieusement sur d’autres joueurs, des cibles plus faciles car ils seront bientôt disponibles. Sans traîner, le conseiller du club s’est déjà positionné sur plusieurs dossiers et trois joueurs ont retenu l’attention. Capable de repérer les pépites, il est évident que Campos a bien préparé sa petite affaire et le recrutement pourrait se poursuivre dans les mois à venir.

Deux joueurs visés en fin de contrat en 2023

Défenseur central très prisé en Serie A, Milan Skriniar est dans le viseur du PSG depuis un moment déjà et son contrat se termine en 2023. Paris a tout tenté pour le récupérer dès cet été mais l’Inter Milan réclamait beaucoup trop (80 millions d’euros). Même chose pour Evan Ndicka, défenseur central à l’Eintracht Francfort, dont l’aventure avec le club allemand prendra fin l’année prochaine. La jeune pépite de 23 ans est conscient des rumeurs de mercato qui traînent autour de lui. Evan Ndicka ne cache pas son ambition de réaliser une carrière incroyable.

Face aux petites difficultés rencontrées par Luis Campos, on s’est permis de lui glisser 2-3 petits bons plans de fin de mercato pour le PSG 😋 1⃣ Joao Felix (prêt avec OA)

2⃣ Evan Ndicka (20 M€)

3⃣ Frenkie de Jong (75 M€) Vous en pensez quoi ?https://t.co/qUgsPDxEZa — MediaFoot (@MediaFootInside) August 30, 2022

L’un des talents les plus prometteurs

L’Observatoire du football a confié la liste des joueurs les plus prometteurs dans le milieu du football, pour chaque année de naissance. Et sur l’année 2002, c’est le Croate Josko Gvardiol qui arrive en tête et reçoit les honneurs du PSG pour un potentiel recrutement l’année prochaine. Même s’il vient de prolonger avec Leipzig jusqu’en 2027, le défenseur central disposerait d’une clause libératoire de 50 millions d’euros activable à partir de 2023 (reste à savoir si les conditions de son nouveau contrat maintienne l’existence de sa clause libératoire…) Luis Campos serait déjà sur le coup. Une chose est sûre, son aventure en Ligue des champions avec Leipzig cette année sera surveillée de près par les dirigeants parisiens…