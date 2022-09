Mbappé a un plan en tête pour son avenir et le PSG n’en sortira pas vainqueur…

Après avoir prolongé avec le PSG jusqu’en juin 2024, plus une année optionnelle, Kylian Mbappé sait déjà ce qu’il compte faire pour la suite. Le PSG peut déjà se préparer au « pire ».

Kylian Mbappé a choisi de rester au PSG.

Convaincu par ses proches, et même le président Macron, le champion du monde a ajouté deux années de plus à son contrat qui court désormais jusqu’en juin 2024. Pourtant, au moment d’annoncer sa décision, le PSG a communiqué sur un contrat allant jusqu’à juin 2025 et c’est d’ailleurs la date qui figurait sur le maillot du club lors de la grande annonce. Tout simplement parce qu’il y a une année en option dans leurs accords. Mais elle n’est activable que si Kylian Mbappé le souhaite…

Un départ en 2024

La question qui se pose, c’est de savoir si Kylian Mbappé a l’intention d’aller au bout de son contrat ou s’il a d’autres plans pour son avenir. A priori, c’est la seconde piste… S’il faut se méfier des informations de la presse espagnole, rarement objectif, les indices se multiplient autour d’un départ « précipité » du Français. Kylian Mbappé aurait en effet l’intention d’aller jusqu’aux Jeux Olympiques 2024, qui ont lieu en France. L’attaquant du PSG veut y participer et ajouter ce titre à son palmarès. De son côté, le club est disposé à le laisser y prendre part.

Paris prêt à le vendre

Si Kylian Mbappé met à exécution son plan, il pourrait donc partir à l’été 2024, libre de tout contrat. Pour le Real Madrid, si les Merengue veulent encore de lui. Ou un autre géant européen, ce ne seront pas les propositions qui manqueront pour la star parisienne… Mais le PSG ne se laissera pas faire. Comme Média Foot l’a évoqué, Paris avance pas à pas vers l’idée d’un transfert à l’été 2023. Doha avait pour objectif d’avoir trois des meilleurs joueurs du monde dans son écurie pour le Mondial, avec chacun une chance de l’emporter (France, Argentine et Brésil pour Mbappé, Messi et Neymar). Après cette Coupe du Monde 2022, la stratégie du club pourra évoluer puisque la compétition est LE point d’orgue de leur stratégie depuis une décennie. La vente de Mbappé n’est plus un sujet tabou et devient même une possibilité. Le PSG pourrait ainsi empocher une somme colossale et financer son recrutement pour bâtir une équipe hors du commun, à tous les postes.