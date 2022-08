L’agent de Neymar a tenté un coup de dernière minute pour le PSG ! (INFO Média Foot)

Très proche du PSG depuis qu’il a grandement participé à l’arrivée de Neymar en 2017, Pini Zahavi conserver d’excellentes relations avec Paris. Et cet été, il a tenté de placer l’un de ses petits protégés…

En récupérant la gestion des intérêts de Robert Lewandowski, Pini Zahavi a de suite vu le nom du Polonais associé à celui du PSG. La proximité qui unit le conseille de Neymar à l’écurie parisienne est telle que l’arrivée de Lewandowski à Paris semblait évidente… Finalement, la gâchette du Bayern Munich a préféré le FC Barcelone, même si Paris a bien tenté sa chance lors de ce mercato estival. En vain.

Zahavi essaye de mettre… Carrasco !

Mais il n’y a pas que Robert Lewandowski dont Pini Zahavi a parlé cet été. Selon nos informations, l’agent influent a entendu les demandes du PSG, qui cherche un défenseur, un milieu et un attaquant pour finir sa campagne de recrutement. Et pour le secteur offensif, il aurait évoqué le nom d’un de ses joueurs : Yannick Ferreira Carrasco. Polyvalent, capable d’évoluer à tous les postes offensifs, travailleur et solide mentalement : le Belge cochait bon nombre de critères recherchés par Christophe Galtier.

🚨💣 BREAKING : Il est INENVISAGEABLE pour Tottenham de signer de Yannick Carrasco. ❌❌ ➤ Le joueur belge est même en train de négocier une prolongation de contrat avec l’Atlético de Madrid. • 🇮🇹🐐 @MatteMoretto • pic.twitter.com/3wrRhmHyDx — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) August 30, 2022

En route vers la prolongation

Mais visiblement, le PSG n’a pas donné suite. Focalisé sur Bernardo Silva, que Manchester City n’a surtout pas laissé partir, Luis Campos n’a pas appuyé sur le bouton « Carrasco ». Initialement sur le départ à l’Atletico de Madrid, évoqué du côté de Tottenham pour cet été, l’international belge pourrait finalement… prolonger ! A quelques mois de la Coupe du Monde, il devrait donc rester à Madrid.