PSG : Luis Campos donne tout pour N’Golo Kanté, sa grande priorité !

En fin de contrat avec Chelsea, N’Golo Kanté pourrait quitter les Blues. Et le PSG est à pied d’œuvre pour tenter de le récupérer libre de tout contrat. Luis Campos en fait une priorité.

Dans le viseur du PSG depuis quelques mois, N’Golo Kanté avait pourtant refusé les avances du club la saison dernière mais sa situation avec Chelsea interroge. Handicapé par des blessures depuis quelques temps déjà, le Français pourrait prendre la direction d’un départ prochainement. Sous contrat avec les Blues jusqu’en juin prochain, le club réfléchirait sérieusement à s’en séparer en attendant la fin de son contrat puisqu’une prolongation ne semble pas d’actualité. Sur le coup, le PSG semble bien parti pour mettre en exécution son plan, sous la direction de Luis Campos.

Sa condition physique remise en question

Alors que les mauvaises nouvelles s’enchaînent récemment pour Didier Deschamps avec les nombreuses blessures des joueurs réguliers de l’Equipe de France, N’Golo Kanté n’échappe à cette tendance. De plus en plus touché par les blessures, le Français ne devrait pas prolonger son aventure avec Chelsea puisque son physique interroge. Pilier du milieu de terrain, sa nouvelle blessure intervenue après deux journées seulement de Premier League est un vrai coup dur pour les Blues. Mais Kanté arrive à un tournant de son expérience à Chelsea avec son contrat qui se termine à la fin de la saison. L’entraîneur des Blues a clairement évoqué son cas dernièrement et même si rien n’est encore acté, le PSG fait bien de prendre les devants.

La Juventus s'est renseignée sur N'Golo Kante lors des négociations de Chelsea avec Matthias de Ligt, mais Massimiliano Allegri a préféré Jorginho qui n'était pas pressé de partir. [@JacobsBen] #CHE #CFC pic.twitter.com/kY7uXuMCiP — Chelsea FC FR (@ChelseaFCFRA) September 22, 2022

Le PSG en fait sa priorité

La situation de N’Golo Kanté n’a pas échappé à l’œil avisé de Luis Campos, l’expert du marché des transferts. Si le PSG a déjà exprimé son envie de voir débarquer le Français ces dernières années, le dossier est plus que jamais sur le devant de la table maintenant. Le Portugais, en bon spécialiste, met la priorité sur Kanté pour rejoindre Paris la saison prochaine, à la fin de son contrat. Et en ce moment, il semblerait que le club soit seul sur le coup car il est encore tôt pour se pencher dessus. Mais c’est en démarrant en avance que Campos peut faire un gros coup.