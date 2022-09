Campos/Henrique, le PSG a trouvé son duo de rêve pour le mercato !

Nouveau venu dans la direction du PSG, Luis Campos forme un beau duo avec l’ancien directeur sportif Antero Henrique, de retour. En se répartissant bien les tâches, les deux compères parviennent à faire des merveilles.

Les supporters parisiens sont enchantés en ce moment. En plus d’un début de saison tonitruant, quasiment du jamais vu dans l’histoire du Championnat de France, le PSG peut compter sur un mercato de qualité, un chef d’œuvre signé Antero Henrique et Luis Campos. Le duo s’est illustré cet été en parvenant à ramener de sacrés profils dans l’effectif mais aussi en se débarrassant enfin de nombreux joueurs indésirables. Les deux hommes se répartissent efficacement les tâches à Paris et le travail de Leonardo est remis au goût du jour. L’un des principaux objectifs établis par la direction qatarie est simple : plus de ventes. Au cours des dernières années, de nombreux joueurs ont arrêté de convaincre et aujourd’hui, ils n’entrent plus dans les plans de jeu de l’entraîneur parisien.

Chacun sa part de travail

Le plan était établi depuis le début, Antero Henrique doit s’occuper des ventes et donc des départs, et Luis Campos gère les arrivées. Ce dernier, très réputé dans le monde du marché des transferts dans le milieu du football, est capable de réaliser de gros coups. Architecte des deux titres de Champion de France qui ont échappé aux Parisiens depuis 10 ans, le Portugais a du talent pour dénicher des talents capables de tout. A Monaco, il est à l’origine de l’explosion de Bernardo Silva et de celle de Victor Osimhen à Lille. Entre beaucoup d’autres…

La paire Campos/Henrique aura fait partir en 3 mois les indésirables qu on a emmagasiner depuis plus de 5ans pour certains! Et nous aura également éviter certains scandales qui auraient pu salir encore notre club Bravo @PSG_inside 💪💪 maintenant il faut faire parler le terrain🔥 — J.D Team Paris (@JDTeamPSG1) August 31, 2022

Henrique soigne son retour au club

Antero Henrique, directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, n’a pas manqué sa mission cet été lorsqu’il a fallu se débarrasser de certains indésirables. Bien aidé par Luis Campos, le duo semble marcher à la perfection. Resté à portée de la direction même après son départ en 2019 (Doha lui a confié des missions et notamment directeur de la ligue de football qatarie), Antero Henrique est certainement plus discret et moins réputé que son collègue mais on ne peut pas dire qu’il ait failli à sa mission. Si certaines rumeurs naissantes ont évoqué des tensions entre les deux hommes, c’est faux. Ils travaillent ensemble, conjointement, avec chacun sa méthode.

Proches, différents et complémentaires.

À quelques heures de la fin de ce mercato, il faut absolument saluer le travail acharné de notre président Nasser Al-Khelaïfi, d’Antero Henrique, de Luis Campos et de Christophe Galtier qui réalise à eux 4 une véritable masterclass avec environ 20 ventes ! 🚨 #PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/YFNA59viey — parisforever (@paris_forever__) September 1, 2022

Un nouvel équilibre important

Ce travail de l’été mis en place par Luis Campos et Antero Henrique a un effet très bénéfique sur le PSG. Souvent décrié car il n’arrive pas à vendre ses joueurs, le club commençait à empiler les indésirables les uns sur les autres… Mais depuis l’arrivée de Luis Campos à Paris, un nouvel équilibre permet aux Parisiens de commencer parfaitement la saison. Avec les départs de Wijnaldum, Herrera, Kurzawa, Diallo, Gueye ou encore Paredes, les Parisiens peuvent respirer et ont pu accueillir plusieurs recrues. Les arrivées d’Ekitike, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler ou encore Renato Sanches permettent au PSG d’entretenir l’espoir de gagner la Ligue des Champions. Véritable objectif de la saison, les hommes de Christophe Galtier se lanceront dans cette nouvelle campagne européenne en pleine confiance. Après un début de saison éblouissant, il semblerait que cette nouvelle association Campos–Henrique fasse beaucoup de bien au club de la capitale. Pas impossible que ce déclic organisationnel puisse rejaillir sur l’ensemble du club. Depuis plus de 10 ans, le PSG ne parvient pas à trouver le bon modèle. Celui de Luis Campos semble plus que prometteur…