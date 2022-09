Prêté par le PSG cet été, quel Parisien s’en sort le mieux en ce début de saison ?

Luis Campos a organisé un grand ménage cet été et de nombreux joueurs parisiens sont partis en prêt. Abdou Diallo, Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum : qui parvient à se relancer loin du PSG ?

Le mercato estival parisien a été très réussi. Encadré par Luis Campos, le PSG a pu renforcer son effectif mais surtout se défaire de nombreux joueurs indésirables qui peuplaient ses rangs depuis parfois plusieurs années. Un vrai dégraissage nécessaire pour l’équilibre du club. Depuis quelques semaines, quelques joueurs indésirables ont été prêtés à d’autres clubs européens et tentent de se relancer ailleurs, alors qu’on ne leur accordait plus aucune confiance à Paris. Si certains viennent tout juste d’intégrer leur nouvelle équipe, d’autres retrouvent déjà du succès.

Icardi déjà dans la polémique

C’est le dernier joueur à avoir quitté le PSG pour un prêt cet été. Joueur dont la réputation a été largement entachée ces derniers mois sur et en dehors des terrains. Mauro Icardi a enfin trouvé une porte de sortie après des mois de négociation pour continuer sa carrière du côté de Galatasaray et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas attendu avant de faire parler de lui. Provoquant une bagarre générale sur le terrain, l’Argentin débute à peine en Turquie mais est déjà au cœur des polémiques. Enfin sorti du cauchemar parisien, il peut tout de même tenter de relancer sa carrière.

Julian Draxler, magique pour son premier but avec Benfica. pic.twitter.com/EqImzvUPlw — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) September 18, 2022

Draxler, belle éclaircie

Parti cet été pour un prêt au Benfica Lisbonne, Julian Draxler sort un peu de l’ombre puisqu’il vient d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un but remarquable qui peut permettre à l’Allemand de se relancer après des mois passés sur le banc des remplaçants. Partis eux aussi cet été, Abdou Diallo et Georginio Wijnaldum n’ont pas encore eu le temps de prouver de quoi ils sont capables. Prêté à Leipzig, le Sénégalais n’a disputé que deux matches pour le moment avec le club allemand, sans pour autant se démarquer. De son côté, le Néerlandais n’a disputé qu’un seul match avec l’AS Rome avant de se fracturer le tibia droit.