Pierre Kalulu dans le viseur du PSG (INFO Média Foot) !

En pleine ascension du côté du Milan AC, Pierre Kalulu est surveillé de près par le PSG. Si le dossier Skriniar connaît un nouveau couac, Paris ira sur le joueur formé à Lyon.

Difficile de trouver joueur plus épanoui au Milan AC que Pierre Kalulu. A 22 ans, le défenseur français prend la pleine mesure de son talent au cœur du club rossoneri. Et ses dernières prestations montrent bien à quel niveau de forme il se situe… Sur un nuage, Pierre Kalulu se sent comme un poisson dans l’eau et n’envisage pas de partir, comme il l’a récemment déclaré : « Si je continue de performer comme je le fais en ce moment, c’est-à-dire gagner des titres et d’être toujours titulaire, mon souhait sera de continuer à l’AC Milan. Ensuite viendra le temps de parler de mon contrat avec les dirigeants ». Pour l’heure, son contrat court jusqu’en juin 2025. Mais le garçon progresse à une vitesse folle et ses dirigeants vont très vite vouloir verrouiller sa situation.

Le PSG le regarde de très près

Au Milan AC depuis l’été 2020, Pierre Kalulu connaît une progression fulgurante. S’il doit encore confirmer dans les mois à venir, son profil est clairement le sujet de bien des intérêts en Europe. Et selon nos sources, le PSG en fait partie. Le nom de Pierre Kalulu est désormais coché par Luis Campos et ses équipes. Comme Média Foot l’a publié, Paris prévoit une nouvelle opération cet hiver pour Milan Skriniar. Le PSG prévoit de réattaquer l’Inter Milan avec une offre difficile à refuser pour un joueur qui arrive en fin de contrat (juin 2023) et que les dirigeants milanais n’ont toujours pas prolongé. Vacciné, Paris sait que le dossier Skriniar n’est pas simple. Et qu’il faut envisager des alternatives.