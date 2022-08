Le PSG prend contact pour Stefan de Vrij ! (INFO Média Foot)

Englué dans le dossier Skriniar, le PSG semble vouloir tenter une autre alternative, toujours à l’Inter Milan. Elle mène à Stefan de Vrij, défenseur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat.

Malgré l’accord trouvé avec Milan Skriniar, le PSG ne parvient à boucler la dernière étape : convaincre l’Inter Milan. Le club milanais campe toujours sur ses positions. Un prix totalement dingue, supérieur à 70 millions d’euros, pour son international slovaque à qui il ne reste plus qu’un an de contrat… Mais plutôt que de s’obstiner et perdre la possibilité d’un renfort défensif, le PSG travaille sur des alternatives. Média Foot vous a parlé de Mohamed Simakan mais également de William Saliba. Des dossiers qui deviennent de plus en plus complexe à mesure du temps, les clubs ne souhaitant pas prendre le risque de perdre un joueur sans pouvoir le remplacer.

Contact établi avec de Vrij !

Ces dernières heures, le PSG a ouvert la voie d’un nouveau dossier. Étrangement, il est toujours du côté de l’Inter Milan… Selon nos infos, Paris étudie en effet le profil de Stefan de Vrij. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le défenseur central de 30 ans, international néerlandais, ne sera pas conservé cet été. L’Inter Milan souhaite le vendre et Paris pourrait profiter de cette opportunité, à défaut d’avoir Milan Skriniar. Selon nos sources, Luis Campos et ses équipes ont déjà pris contact avec le clan de Vrij. Une prise de contact pour connaître ses aspirations financières en cas de venue à Paris.

🔵⚫ – @FabrizioRomano :

« Un remplaçant à #DeVrij va arriver. Il y a plusieurs noms sur la table : #Akanji est l’un d’entre eux, #Acerbi plus une solution de dernière minute et non une priorité. Je sais que l’Inter évalue également plusieurs noms à l’étranger. » pic.twitter.com/pexBeDbnWJ — La Beneamata – La Beauté Nerazzurra – #SuningOUT (@Inter_Beneamata) August 15, 2022

Galtier veut encore un défenseur

Clairement, Stefan de Vrij coûterait beaucoup moins que n’importe quel autre dossier jusqu’ici étudié. A 30 ans et avec une seule année de contrat, le Néerlandais peut partir pour moins de 20 millions d’euros. Pour le PSG, ce serait un moindre mal. Car Christophe Galtier veut un renfort défensif pour compléter sa charnière. S’il a trouvé son socle avec un Sergio Ramos de retour et pilier de son équipe, il souhaite pouvoir associer Marquinhos et Kimpembedans sa défense à trois. Avec un quatrième choix pour la rotation et une alternative en cas de méforme d’un des titulaires habituels.