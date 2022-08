Simakan, la piste qui se réchauffe fort au PSG (INFO Média Foot)

Si le dossier Skriniar est prioritaire pour le PSG, Luis Campos étudie une alternative au poste de défenseur central. Et le nom de Mohamed Simakan revient de plus en plus en coulisses.

Paris ne lâche pas le morceau pour Milan Skriniar. Depuis le début de l’été et de l’ouverture du mercato, le PSG veut faire venir le défenseur slovaque de l’Inter Milan. Et la réciproque est valable, Milan Skriniar est plus qu’intéressé par le challenge proposé à Paris. Le seul et dernier grain de sable, c’est l’Inter Milan. Depuis un mois, les Milanais souhaitent trouver le successeur de Milan Skriniar avant de pouvoir laisser partir son taulier slovaque. Si plusieurs dossiers ont semblé proche de la signature, comme Dan-Axel Zagadou, l’Inter joue la montre. Et Paris commence sérieusement à s’agacer…

Simakan, c’est de plus en plus concret

En alternative au dossier Skriniar, Luis Campos a imaginé deux à trois plans B. Comme Média Foot l’a écrit, le nom de William Saliba est une piste crédible. Mais il y a un autre dossier qui prend de l’ampleur ces derniers jours. Selon nos infos, le profil de Mohamed Simakan est effectivement une piste chaude en coulisses. L’ancien strasbourgeois est apprécié par Luis Campos, qui voit en lui un grand potentiel pour les années à venir. Si le dossier Milan Skriniar s’enlise encore dans les jours à venir, Paris s’activera très clairement du côté de Leipzig.

Leipzig n’est pas vendeur

Capable de mettre 60 millions d’euros sur la table pour Milan Skriniar, le PSG ne dépensera pas autant pour Mohamed Simakan. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026, le Franco-Guinéen est estimé pour 25 à 30 millions d’euros. A 22 ans, il est encore une belle promesse qui n’a pas beaucoup d’expérience, notamment sur la scène européenne. Mais Leipzig n’est pas vendeur. Il faudra donc avoir des arguments financiers importants pour envisager une opération. 35 millions d’euros semblent un minimumn.