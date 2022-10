Le Top 3 des joueurs qui pourraient débarquer au PSG en janvier…

Luis Campos ne chôme pas et prépare déjà le mercato d’hiver du PSG. Une fenêtre de transfert pour renforcer l’effectif parisien avant une deuxième partie de saison où tout pourrait se jouer. Notamment en Ligue des Champions.

3/ Daniel Figueira

Gardien de but d’Estoril, Daniel Figueira aurait pu débarquer au PSG l’été dernier. Mais la volte-face du dossier Keylor Navas a privé ce gardien de but portugais d’un transfert. Cible de Luis Campos, il est toujours en contact avec celui qui garde les cages d’Estoril avec de solides performances depuis le début de la saison. A 24 ans, il dispose d’un profil prometteur et pourrait enfiler le costume de n°2 ou n°3 à Paris. Si Keylor Navas parvient à trouver une porte de sortie, notamment après la Coupe du Monde qu’il disputera avec le Costa Rica, le PSG pourra activer la piste Figueira.

Le PSG prépare un gros coup en janvier pour Manuel Ugarte (INFO Média Foot) https://t.co/5ICse3VdFf #ugarte ça va être la grosse info de demain mais on était là en premier #Mercato — MediaFoot (@MediaFootInside) September 29, 2022

2/ Manuel Ugarte

Milieu de terrain du Sporting Lisbonne, il est l’un des chouchous de Luis Campos : Manuel Ugarte. Révélée en totale primeur par Média Foot, la piste menant à l’Urugayen est toujours d’actualité. A Bola a d’ailleurs confirmé nos révélations récentes sur le fait que Paris allait revenir à la charge cet hiver. Pilier du Sporting,Ugarte pourrait débarquer à Paris et compléter le milieu à trois déjà composé de Marco Verratti et Vitinha.

🔵 La tendance se confirme en France : Milan Skriniar est bien parti pour animer le mercato hivernal du #PSG, qui pourrait revenir à la charge avec une nouvelle offre. https://t.co/lBsv6YkYmn — CulturePSG (@CulturePSG) October 4, 2022

1/ Milan Skriniar

Média Foot l’a révélé, L’Equipe et Le Parisien le confirment quelques jours après… Le PSG va revenir à la charge pour Milan Skriniar ! L’offensive parisien se prépare depuis plusieurs semaines et elle va bien avoir lieu. En fin de contrat avec l’Inter Milan, le Slovaque n’a toujours pas prolongé. Et il ne devrait pas le faire. La proposition parisienne a plus de poids que la prolongation possible à Milan. Même à 6 mois de la fin de son contrat, le PSG le veut. Quitte à dépenser plusieurs millions d’euros. Priorité de cet hiver, Skriniar a de grandes chances de venir à Paris en janvier.