PSG : Des contacts avec un gardien de but portugais (INFO Média Foot) !

Selon nos infos, le PSG a entrepris des discussions avec un gardien de but évoluant actuellement dans le championnat portugais. Un profil étudié pour le poste de troisième dans la hiérarchie des portiers parisiens.

Décidément, il y a du mouvement au poste de gardien de but au PSG ! Après l’installation de la paire épique Keylor Navas – Gianluigi Donnarumma durant la saison 2021-2022, Christophe Galtier a tranché en faveur de l’Italien. Un choix qui allait de pair avec un départ du portier costaricien et ancien du Real Madrid. Mais malgré des contacts très avancés, notamment avec Naples, le deal n’a pas été au bout. Et Keylor Navas est resté au PSG, prolongeant ainsi la concurrence avec Donnarumma et « le flou » qui entoure ce poste clé.

Réflexion globale autour du gardien de but

Car dans l’esprit des dirigeants parisiens, tout n’est pas encore très clair. Les performances aléatoires de Donnarumma, capables d’être un héro comme de se trouer sur des sorties aériennes (Juventus Turin), entretiennent une réflexion en interne. Comme nous l’avons publié, Luis Campos pense notamment à des options comme Alban Lafont (FC Nantes) ou Jan Oblak (Atletico de Madrid). Et pour les postes de doublures aussi, il pourrait y avoir du mouvement.

🚨 Info @PSGInside_Actus . Daniel #Figueira (#Estoril) devait être le second gardien du Paris Saint-Germain et donc la doublure de #Donnarumma. Mais il fallait une condition c'était que #Navas s'en aille… Finalement le Costaricien est resté. #PSG pic.twitter.com/tTITirAdyq — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) September 16, 2022

Paris discute pour Daniel Figueira

Évoquée par le compte « PSGInside Actu » il y a quelques semaines, la piste menant à un gardien de but portugais est toujours d’actualité. Média Foot peut en effet confirmer l’existence de discussion pour Daniel Figueira, actuellement sous contrat avec Estoril, en première division portugaise. Ancien membre des équipes nationales portugaises, notamment en U20, Daniel Figueira a trouvé une place de titulaire à Estoril, actuellement 7e de Liga Bwin. La venue de Figueira se ferait dans le cadre d’un poste de 2e ou 3e gardien pour la saison prochaine. Pour l’heure, Paris surveille de près son évolution et ses performances avec Estoril. Dans quelques mois, le PSG reviendra certainement à la charge…