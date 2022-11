Coupe du Monde : Pas au niveau, le Qatar file tout droit vers un vrai fiasco !

Pour sa grande première en Coupe du Monde, le Qatar n’a même pas réussi à faire illusion. Largement dominé et battu par l’Équateur, le pays hôte va avoir du mal à éviter l’humiliation publique…

L’événement était attendu avec impatience dans le monde entier. Le match d’ouverture de la Coupe du Monde entre le Qatar et l’Equateur aura finalement tourné à la démonstration, avec des locaux incapables de rivaliser. Pour le premier match de leur histoire dans la compétition, les Qataris ont semblé dépassés dès le début de la rencontre, face à des Equatoriens en pleine possession de leurs moyens. Résultat : un succès 2-0 pour les Sudaméricains.

Et une sélection qatarie déjà en grande, très grande difficulté.

Une défaite lourde de conséquences

Dans ce groupe A, cette rencontre était déjà cruciale, puisque le perdant se retrouverait en mauvaise posture avant même de rencontrer les deux favoris du groupe : le Sénégal et les Pays-Bas. Ce match d’ouverture était censé être le plus abordable pour la sélection qatarie, pourtant largement battue. Au passage, les Qataris rentrent dans l’histoire de bien mauvaise manière en devenant le premier pays hôte à perdre lors du match d’ouverture. L’ambiance n’est déjà plus à la fête du coté de l’équipe emmenée par Félix Sánchez Bas.

Le spectre du zéro pointé

Il reste donc deux rencontres aux Qataris pour redresser la tête et espérer inverser la tendance. Cependant, les locaux auront affaire à des adversaires d’un tout autre calibre : le Sénégal et les Pays-Bas. Au vu de la piètre performance réalisée ce dimanche, imaginer la sélection qatarie prendre des points contre ces adversaires relève de l’exploit. La situation est déjà très mal embarquée pour l’équipe hôte, qui pourrait bien boucler une phase de poules catastrophique. Loin d’être favorite pour les deux prochains matchs, la sélection qatarie pourrait connaitre deux nouveaux échecs, et ainsi quitter la compétition par la toute petite porte, sans aucun point au compteur. A domicile, le Qatar est déjà sous la menace d’une déconvenue qui serait historique pour un pays hôte.