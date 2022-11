Ces Titis du PSG partis trop tôt qui se sont brûlés les ailes…

Plusieurs pépites du PSG ont tenté de quitter le nid pour aller prendre leur envol ailleurs. Mais ça ne s’est pas du tout bien passé…

S’imposer au sein de l’effectif du PSG est une mission quasi impossible pour les joueurs formés au club. Dernièrement, seuls Presnel Kimpempe et Adrien Rabiot ont réussi à s’imposer durablement dans le onze parisien tandis que la plupart des jeunes joueurs sont prêtés ou vendus dans d’autres clubs. Si beaucoup performent ailleurs, ce n’est pas le cas de tous.

Le choix controversé de Tanguy Kouassi

🇫🇷 Tanguy Kouassi (2002) quitte officiellement le Bayern Munich pour le FC Séville contre 16 M€ (+ 4 M€ de bonus).

Belle opération financière pour le Bayern car Kouassi avait signé libre en 2020 en provenance du PSG, mais véritable échec sportif pour le joueur en Allemagne. pic.twitter.com/X07IZqyuxX — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) August 18, 2022

Pur produit de la formation parisienne, Tanguy Kouassi était considéré comme un des plus grands espoirs du club de la capitale. Alors qu’il avait régulièrement du temps de jeu, le natif du 4e arrondissement de Paris décide de quitter son club formateur et de rejoindre libre le Bayern Munich en 2020. Toutefois, le défenseur central ne s’est jamais imposé en Allemagne et son expérience munichoise a pris fin cet été avec un transfert à Séville. Sous les ordres de Sampaoli, le Français de 20 ans cumule 9 matchs de championnat et pourrait bien s’installer dans la charnière d’une équipe en crise (17e de Liga).

Une tentative auxerroise pour Kays Ruiz-Atil

La trajectoire de ce jeune joueur est atypique. Après avoir effectué sa préformation à l’OL puis au Barça, le natif de Lyon a intégré le centre de formation parisien. Auteur de seulement 7 matchs de L1 avec le PSG, Kays Ruiz-Atil avait décidé de retourner à Barcelone après avoir refusé la prolongation de contrat du PSG. Toutefois, il n’a disputé que onze rencontres avec la réserve blaugrana et son passage a été rythmé par le Covid et des blessures. En juillet dernier, il a rejoint le promu auxerrois pour tenter de se relancer, ce qu’il peine à faire, en témoigne ses 63 minutes disputées depuis le début de la saison.

Adil Aouchiche, impatient, "ce n'est pas mon projet…". – Il refuse un premier contrat pro au PSG

– Il finit en Ligue 2 avec St Etienne

– Il est remplaçant au FC Lorient Quand on veut aller trop vite… — ParisTeam (@Paristeamfr) November 6, 2022

Un nouveau défi pour Adil Aouchiche

Contrairement aux deux joueurs précédents, Adil Aouchiche possède une véritable expérience de la Ligue 1. En effet, il a été un joueur clé de l’ASSE lors des deux dernières saisons (34 et 35 matchs en L1). Malgré son temps de jeu et son influence dans le secteur offensif stéphanois, le natif du Blanc Mesnil n’a pu empêcher la relégation du club du Forez en Ligue 2. Après avoir quitté libre le PSG en 2020, c’est de nouveau libre qu’il a rejoint Lorient en septembre dernier. L’opportunité est belle pour Adil Aouchiche qui peut là s’installer au sein d’un effectif en pleine bourre, surprenant 6e du championnat.