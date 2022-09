Gueye, Draxler, Diallo… Parti cet été, qui manquera le plus au PSG ?

Le PSG a fait un gros ménage cet été avec de nombreux départs. Mais dans ce grand coup de balai, quel ancien joueur parisien va le plus manquer à l’effectif ? Média Foot donne sa réponse !

C’était un des grands objectifs de l’été pour Luis Campos : nettoyer l’effectif. Au karcher, s’il le faut ! Et le Portugais n’a pas fait que parler… Dans les actes, jamais Paris n’a été aussi efficace pour vider ses placards. Un vrai renouvellement de l’effectif qui va permettre au club, pour la première fois, de vraiment reconstruire une dynamique. Si certains ne vont clairement pas manquer à Paris comme Ander Herrera ou Layvin Kurzawa, qui ne jouaient quasiment plus, d’autres nourriront peut-être quelques regrets… Notamment un.

Ce précieux Gana Gueye

Pour Média Foot, celui qui manquera le plus au PSG, c’est Idrissa Gueye. Joueur de l’ombre, qui n’a jamais vraiment et pleinement eu sa chance à Paris, il a souvent montré qu’il était précieux au milieu du terrain. Notamment la saison dernière. Sur les grands rendez-vous de Ligue des Champions, il a su élever son niveau de jeu comme peu de ses coéquipiers ont réussi à le faire. Soldat de l’ombre, récupérateur aguerri, Gana Gueye aurait pu avoir un rôle à jouer à Paris cette saison. Pour faire souffler Verratti ou Vitinha, Christophe Galtier aurait pu compter sur ce milieu de terrain solide et efficace. Un joker de luxe qui connait le groupe depuis trois saisons et qui sait parfaitement son rôle. Everton a fait revenir le Sénégalais et c’est une très bonne pioche. Et même si Paris pourra compter sur Renato Sanchez, Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz, Christophe Galtier composera avec trois nouveaux joueurs. Le temps d’adaptation et les automatismes seront à prendre en compte. A l’inverse d’un Gueye, totalement opérationnel, qui aurait pu répondre présent de suite…

🔗🇸🇳| Idrissa Guèye a effectué son retour sur la pelouse du Godisson Park. Il est entré en jeu à la 62’ minute face à Liverpool. 💙🤍 pic.twitter.com/rrtoFAO4Wp — MLS TV (@MLS_TV_Officiel) September 3, 2022

Gueye triste de partir

Cité parmi les partants du PSG tout l’été, Idrissa Gueye a longtemps essayé de rester. Et notamment parce qu’il voulait continuer avec Paris. Il a finalement dû de résoudre à partir, notamment quand Everton est arrivé. Non sans laisser un joli message d’adieu aux supporters : « Merci merci merci au Paris Saint Germain, pour ces 3 belles années remplies d’émotions… Merci de m’avoir permis de grandir en tant que joueur mais surtout en tant qu’homme. Merci à toutes ces personnes incroyables qui sont dans l’ombre mais qui font un travail remarquable au sein du club vous saurez vous reconnaître à travers mon message. Merci aux supporters, aux ultras pour votre immense soutien tout au long de mon parcours. Merci à Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et Thomas Tuchel d’avoir rendu cela possible. Enfin merci à mes coéquipiers, tous ceux avec qui j’ai pu partager ces 3 dernières années, ce fut un immense plaisir de jouer avec vous… Paris est Magique et le restera. »