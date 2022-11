Coupe du Monde : Cette statistique incroyable sur Robert Lewandowski !

Buteur infatigable au Bayern Munich et aujourd’hui au Barça, Robert Lewandowski a la particularité de n’avoir jamais inscrit le moindre but en Coupe du Monde ! Son objectif au Qatar est on ne peut plus clair…

Robert Lewandowski est l’une des stars du football depuis des années. Réputé pour être un buteur extraordinaire, il a presque tout gagné durant sa carrière en club et aurait mérité au moins un Ballon d’Or dans sa carrière, comme beaucoup d’observateurs en témoignent. Mais en sélection avec la Pologne, les choses sont beaucoup plus compliquées car le pays n’est pas forcément l’une des meilleures nations au monde. Mais l’attaquant de 34 ans arrive avec beaucoup d’ambitions avec une équipe qui n’a pas franchi la phase de poules depuis 1986 et qui a du mal à se qualifier pour la compétition depuis.

Ouvrir son compteur

Sa première expérience en Coupe du monde ne s’était pas bien passée du tout. Après être passé à côté de la qualification pour les éditions 2010 et 2014, Robert Lewandowski menait sa sélection en 2018 dans un groupe pas si insurmontable, avec la Colombie, le Sénégal et le Japon. Mais la Pologne avait plongé en terminant dernière de son groupe, avec en prime un Lewandowski resté muet lors des trois matches. En 2022, le Polonais aura donc un objectif très clair en tête, marquer pour faire de lui un joueur encore plus impressionnant que ce qu’il est déjà.

L’occasion d’aller loin

Qualifiée pour l’édition 2022, la Pologne se retrouve dans le groupe de l’Argentine, de l’Arabie saoudite et du Mexique. Si l’Argentine part favorite, l’affrontement entre Lewandowski et Lionel Messi est plein d’attentes entre les deux premiers du Ballon d’Or 2021. S’il parvient à trouver la forme qu’il a depuis le début de la saison avec son nouveau club, le Barça, Robert Lewandowski peut donc prétendre à mener la Pologne vers des sommets car les deux autres adversaires sont plus à sa portée. Mais il n’est jamais évident de prouver au bon moment que l’on est un immense joueur. Lewandowski a l’expérience et surtout tout le talent qu’il faut pour briller au Qatar.