Hervé Renard aimerait revenir en France, l’ASSE y pense (INFO Média Foot)

Sélectionneur de l’Arabie Saoudite, qui vient de réaliser un authentique exploit en s’offrant l’Argentine pour son premier match de Coupe du Monde au Qatar, Hervé Renard ne serait pas contre un retour en France. Et selon nos infos, plusieurs clubs regardent son profil, à commencer par l’ASSE.

Le « sorcier blanc » a encore frappé. Aux commandes de l’Arabie Saoudite depuis 2019, Hervé Renard vient de signer le plus grand exploit de la sélection saoudienne. En battant l’Argentine de Lionel Messi (1-2) pour son match d’ouverture au Mondial qatari, le technicien français construit un peu plus sa légende de « magicien ». Et depuis quelques mois, son travail à la tête de l’Arabie Saoudite fait du bruit. Les décisions prises par Hervé Renard (championnat stoppé il y a 6 mois pour préparer le Mondial 2022, comme la Corée du Sud l’a fait en 2002, recrutement de nouveaux joueurs pour la sélection après un travail de recherche aux quatre coins du monde…) payent et son avenir pour de nouveau s’écrire en Europe.

Renard aimerait revenir

Selon nos sources, Hervé Renard s’est fixé comme objectif de faire une grande Coupe du Monde avec l’Arabie Saoudite, qui rêve de briller sur le sol d’un pays avec lequel les enjeux géopolitiques sont énormes. Mais après ce Mondial, l’ancien mentor de la Zambie aspire plutôt à revenir en France, sur ses terres. Et d’après nos infos, plusieurs clubs français ont déjà étudié son profil dernièrement.

Sur les tablettes de l’ASSE

Si ses passages à Sochaux puis au LOSC n’ont pas eu les résultats escomptés, Hervé Renard est certain de pouvoir briller en Ligue 1. A 54 ans, sûr de sa force, il rêve d’un retour en France pour boucler la boucle. Et parmi les clubs qui pensent à lui, on retrouve encore et toujours l’AS Saint-Etienne. Depuis de longues et nombreuses années, Renard et l’ASSE se tournent autour sans jamais réussir à se trouver. Dans un contexte très particulier, avec une 20e place de Ligue 2, les Verts envisagent toutes les options. Si Laurent Batlles est maintenu dans ses fonctions pour le moment, les premiers résultats de 2023 pourraient lui être fatal. Avec un magicien dans le Forez, l’opération maintien pourrait peut-être avoir plus de corps ? Certains dirigeants stéphanois y pensent. Et sans doute un peu plus après cette victoire sur l’Argentine !