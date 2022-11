Coupe du Monde : Surmotivé, Lionel Messi veut frapper très fort d’entrée de jeu !

Pour sa dernière Coupe du Monde, Lionel Messi est gonflé à bloc. Et pour son entrée en scène au Qatar, l’Argentine défie la modeste Arabie Saoudite (mardi, 11h). Un match parfait pour se lancer dans la compétition et prendre de la confiance.

Sans aucun coute, Leo Messi s’apprête à disputer au Qatar sa cinquième et dernière Coupe du Monde. Un ultime objectif pour le génie argentin, qui a presque tout gagné au cours de sa longue carrière, hormis le Mondial. Souvent pointé du doigt en sélection par le passé pour son incapacité à faire gagner des titres à son équipe, le numéro 30 parisien est finalement parvenu à ses fins l’année dernière, en permettant à l’Argentine de soulever sa première Copa America depuis 1993.

Et le septuple Ballon d’Or ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Le doublé avec l’Albiceleste ?

Après la Copa America, l’attaquant argentin ne rêve que d’une chose : enchaîner avec le titre suprême, la Coupe du Monde. Défait en finale lors de l’édition 2014, Messi pourrait profiter de cette édition 2022 pour compléter son palmarès en remportant le seul trophée majeur qui lui manque encore. Cela tombe bien, l’Argentine fait partie des favorites pour le tournoi, notamment grâce à son incroyable série de 36 rencontres sans défaite. Une série qui devrait logiquement se prolonger encore un peu, du moins en phase de poules.

Un début en fanfare pour l’Argentine ?

Dans le groupe C, les Argentins font office de favoris, avec des adversaires largement à leur portée, à commencer par l’Arabie Saoudite. Cette première rencontre pourrait être l’occasion de se mettre en confiance pour Messi et ses coéquipiers, face à un adversaire bien inférieur. Déjà auteur de 12 buts et 14 offrandes cette saison avec le PSG, la capitaine de l’Albiceleste pourrait profiter de cette rencontre pour déjà faire gonfler ses statistiques. Il y a quatre ans, les Saoudiens s’étaient inclinés 5-0 lors du match d’ouverture, contre la Russie. Un scénario similaire n’est pas inenvisageable, et permettrait de parfaitement lancer les Argentins dans leur quête du titre suprême.