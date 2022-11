Mondial 2022 : Ce cercle très fermé des joueurs à 5 Coupes du Monde

Au Qatar, Guillermo Ochoa dispute sa 5e Coupe du Monde avec le Mexique. Le gardien de but intègrera le cercle très fermé des joueurs qui ont réussi cet exploit de longévité.

La longévité du gardien de but mexicain, Guillermo Ochoa, est impressionnante, quasiment hors normes. En effet, le portier de 37 ans s’apprête à disputer sa cinquième Coupe du Monde, ce sera ce mardi, à 17h, contre la Pologne de Robert Lewandowski. Un exploit jusqu’ici seulement réalisé par quatre joueurs, dont deux compatriotes de l’ancien gardien de but de l’AC Ajaccio.

Guillermo Ochoa, acte V

En 2014, Guillermo Ochoa avait réalisé une Coupe du Monde exceptionnelle. Gardien ultra spectaculaire, il était infranchissable et avait été une des attractions du Mondial brésilien. À l’époque, il disputait sa quatrième Coupe du Monde et évoluait à l’ACA. Alors qu’il honore sa première sélection en 2005, il figure dans la liste pour le Mondial de 2006. En 2010, Guillermo Ochoa est présent, mais relégué numéro 2 derrière Oscar Perez. Au Brésil en 2014, il est à son meilleur niveau et ses arrêts d’anthologies contre la Seleção sont éternels. En Russie, quatre ans plus tard, il garde de nouveau la cage mexicaine et réalise une bonne compétition mais il ne peut empêcher l’élimination en huitièmes de finale face au Brésil, malgré ses nombreuses parades. Convoqué par Gerardo Martino pour la Coupe du Monde au Qatar,Guillermo Ochoa va rejoindre un cercle très fermé de footballeurs. À noter que son coéquipier Andres Guardado disputera lui aussi son cinquième Mondial. Et que deux autres légendes l’accompagnent : Lionel Messi (Argentine) et Cristiano Ronaldo (Portugal) !

Les 4 fantastiques

Mais qui sont les 4 joueurs à avoir disputé 5 Coupes du Monde ? Etonnamment, deux joueurs sont Mexicains en la présence d’Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) et de Rafael Marquez (2002, 2006, 2010, 2014, 2018). Un pays qui produit décidément des joueurs à la longévité exceptionnelle puisque Guillermo Ochoa et Andres Guardado vont bientôt les rejoindre. En plus d’avoir disputé 5 Coupe du Monde, Lothar Matthaus et Gianluigi Buffon ont respectivement remporté l’édition 1990 et 2006 tandis que l’Allemand a également échoué en finale à deux reprises (1982, 1986) et a remporté le Ballon d’Or l’année de son sacre mondial.