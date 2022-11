Joao Felix, Osimhen, Leao… Le PSG veut frapper fort cet hiver !

Luis Campos semble déterminé à offrir au PSG un nouvel attaquant dès cet été. La liste s’affine avec trois noms de buts très différents.

Depuis le début de la saison, le secteur offensif parisien brille grâce à son trio magique Messi-Neymar-Mbappé. Si la MNM suffit déjà à faire trembler toutes les défenses d’Europe, le PSG entend bien densifier son secteur offensif. Un recrutement qui vise surtout à multiplier les options pour Christophe Galtier qui est ultra dépendant de ses trois stars.

Le pari Joao Felix

En difficulté depuis son arrivée à l’Atletico Madrid en juillet 2019, Joao Felix traverse période difficile et souhaiterait quitter les colchoneros. Malgré sa méforme, l’attaquant a la cote en Europe et le PSG serait notamment intéressé par son profil. Toutefois, le club espagnol réclamerait 125M€, une somme conséquente qui aurait déjà refroidi Manchester United tandis que Luis Campos semble encore hésiter. Le conseiller sportif devra rapidement trancher puisque le Bayern Munich serait prêt à débourser 127M€ pour l’ancien joueur du Benfica.

Une concurrence féroce pour Rafael Leao

Rafael Leao est un des attaquants les plus prometteurs au monde. Après une bonne saison 2021-2022, le Portugais a entamé son exercice 2022-2023 sur des bases encore plus élevées et est déjà auteur de 6 buts et de 9 passes décisives. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AC Milan, les nouvelles exigences du Portugais sont trop importantes pour les Rossoneri qui devraient se séparer de l’attaquant cet été contre un gros chèque.

Rafael Leão est pour le moment le quatrième meilleur passeur de 2022, à une unité du troisième. pic.twitter.com/qMoF3xUmCO — Milan Actu 🏆 (@MilanActuFR) October 28, 2022

Le PSG figure parmi les intéressés mais Chelsea semble avoir une longueur d’avance dans le dossier. Le club londonien devrait prochainement faire une offre de 120M€ selon les informations de TMW. Plus récemment, le Daily Mail a déclaré que Pep Guardiola voulait impérativement recruter le Portugais pour compenser les départs de Jesus et de Sterling.

Un duel annoncé avec Tottenham pour Osimhen

Comme Rafael Leao, Victor Osimhen a évolué au LOSC, et son passage aura marqué les supporters lillois notamment grâce à ses 18 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2019-2020. Vendu contre 70M€ à Naples, l’attaquant nigérian s’est immédiatement imposé à la pointe de l’attaque napolitaine et a déjà inscrit 9 buts depuis le début de la saison. Des performances qui ne passent pas inaperçues et le journaliste Rudy Galetti rapporte que le PSG pisterait sérieusement Osimhen. Toutefois, Luis Campos pourrait là aussi être devancé par un club anglais en la présence de Tottenham, qui souhaite faire du Nigérian le successeur d’Harry Kane.