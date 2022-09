PSG : Galtier servi sur un plateau d’argent, il n’aura absolument aucune excuse

Un début de saison éblouissant qui lance parfaitement la saison de Christophe Galtier aux commandes du PG, c’est tout ce que pouvaient espérer les dirigeants parisiens après ce mercato estival bien réussi. L’objectif Ligue des champions est réalisable et il n’aura absolument pas le droit à l’erreur.

Treize points sur quinze possibles au bout de cinq journées, le PSG a débuté la saison de Ligue 1 de manière spectaculaire. Après ses expériences de très bonne facture à Saint-Etienne et à Lille, c’est maintenant un grand club européen dont Christophe Galtier doit s’occuper. Jugé comme pas assez expérimenté pour gérer le PSG, il n’y a pas un nuage dans le ciel du Français pour le moment. Grâce à son effectif de rêve, il peut clairement réaliser une saison record à la tête du club de la capitale en Championnat. Mais l’objectif de la saison va beaucoup plus loin pour les Parisiens. Alors que le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions vient de révéler les futurs adversaires du PSG, les hommes de Christophe Galtier vont se présenter en tant que favoris de leur groupe, devant la Juventus, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. S’il n’y a pour le moment aucune fausse note, le but est déjà d’aller au-delà de la qualification pour les huitièmes de finale.

Vers une saison record en Championnat

Alors que son trio d’attaque légendaire est plutôt en forme, Christophe Galtier peut rêver d’une saison parfaite en Ligue 1. Dans l’histoire, aucune équipe n’a réussi à rester invaincue tout au long de la saison et cela semblait être le but des joueurs dans le vestiaire. Depuis 10 ans et le début de l’ère QSI, les Parisiens ont déjà commencé à battre quelques records mais le plus important de tous pourrait tomber à l’issue de l’exercice 2022-2023. En effet, si les hommes de Christophe Galtier défendent leur titre de champions de France, ils dépasseront ainsi le record de Saint–Etienne, qui a gagné dix titres depuis les débuts de la Ligue 1. Et le début de saison ne laisse pas beaucoup de place au doute. Malgré des inquiétudes liées à la relation entre Neymar et Mbappé notamment, le PSG livre un beau spectacle. Les trois premiers matches ont été impressionnants et même si les Parisiens n’ont pas pris d’avance sur Lens et Marseille pour le moment, ça serait une énorme surprise de voir un autre club s’imposer.

Conférence de presse de Christophe Galtier avant FC Nantes – Paris Saint-Germain 🔴🔵 https://t.co/CP3xg0VUlS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2022

Un objectif Ligue des champions bien construit

Pour sortir des désillusions des dernières années, le PSG a dû recruter pour mettre en place un effectif capable de gagner la Ligue des Champions. Le trio de la MNM semble très en forme et c’est une excellente nouvelle à quelques jours du début de la plus belle des compétitions. Christophe Galtier doit montrer que le club peut dominer l’Europe lors de cette phase de poules et le naufrage sera interdit. Plus qu’une qualification pour les huitièmes, le club affiche clairement ses ambitions et c’est peut-être la première fois que le PSG est un des plus grands favoris de la compétition. Le premier élément de réponse sera mardi prochain face à un grand d’Europe, la Juventus de Turin.