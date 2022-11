Coupe du Monde : La peur de perdre Kylian Mbappé sur blessure…

Dans son lot de malchance, l’équipe de France n’a désormais qu’une crainte : perdre son meilleur joueur sur blessure. Jusqu’ici épargné par les pépins physiques depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé n’a pas été ménagé en 2022 et termine une année démente. Didier Deschamps va devoir le gérer…

Le staff de Didier Deschamps est bien loin de vivre une préparation dans la plus grande sérénité. Après les forfaits de Kanté et Pogba au milieu de terrain, c’est au tour de l’attaque tricolore d’être décimée après les abandons de Nkunku et Benzema. Dans ce contexte, Mbappé voit son rôle grandir encore plus, et sera le leader du secteur offensif des Bleus. Alors que la rencontre contre l’Australie se déroule ce mardi, l’objectif est désormais d’éviter une mauvaise nouvelle supplémentaire…

Un rythme d’enfer à tenir

Il faut dire que l’attaquant parisien n’a pas été ménagé depuis le début de la saison. Sur tous les fronts, le numéro 7 du PSG a été titularisé à 19 reprises sur 21 rencontres entre la Ligue 1 et la Champions League. Avec 1675 minutes sur le pré, il est même le second joueur de champ le plus utilisé, derrière Marquinhos. A cela il faut en plus rajouter les deux derniers matchs des Bleus en septembre, au cours desquels le natif de Bondy n’a pas manqué la moindre minute de jeu.

Le rêve est permis même si le chemin sera long et que la défaite est largement possible. On est là pour t’accompagner. La coupe du monde t’as fais devenir qui tu es, elle a été un accélérateur de ta carrière. L’histoire continue. pic.twitter.com/PaWjxRhzLF — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) November 20, 2022

Un statut de tout premier plan à assumer

Avec l’absence de Benzema, le Francilien devra porter l’attaque tricolore, et sera d’autant plus attendu. Après son Euro en demi-teinte l’année dernière, c’est probablement très revanchard que Mbappé s’apprête à disputer cette compétition. En état de grâce cette saison (19 buts et 5 passes en 20 matchs), il est également attendu par les fans tricolores, qui voient en lui l’homme providentiel des Bleus. Désormais dans la dernière ligne droite avant le début du tournoi, le staff de l’équipe de France doit donner une attention toute particulière à la prévention des blessures, et sans doute encore plus concernant Mbappé, dont l’absence serait préjudiciable. D’ici la fin des matchs de poule, c’est tout le peuple français qui croise les doigts pour éviter un nouveau forfait.