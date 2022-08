Mercato : Le Top 3 des meilleurs coups à faire en dernière minute pour le PSG !

Le compteur tourne pour le PSG et Luis Campos s’active pour finir fort avec deux ou trois renforts d’ici mercredi soir, minuit. Média Foot en profite pour glisser quelques conseils au technicien portugais…

1/ Joao Felix (A. Madrid), prêt

Christophe Galtier aimerait un dernier renfort en attaque, notamment si Mauro Icardi s’en va. Après le départ d’Arnaud Kalimuendo vers Rennes, le PSG va effectivement avoir besoin d’un profil supplémentaire, Hugo Ekitike étant actuellement l’unique option devant. Pour la Ligue 1, comme la Ligue des Champions, Paris aura besoin d’un autre atout. Comme nous l’avons publié, Luis Campos rêve en priorité de Rafael Leao. Mais l’attaquant du Milan AC, qu’il a déniché au LOSC, est trop cher pour les finances parisiennes, bien entamées. Alors il faut une idée… Un super coup à moindre frais. Un prêt, donc. Avec une option d’achat importante, permettant à Paris de décaler sa dépense. Si Marcus Rashford (Manchester United) était une option réclamée par Kylian Mbappé, il y a un autre grand espoir du football européen qui coche toutes les cases : Joao Felix ! Géré par Jorge Mendes, agent proche du PSG et qui peut clairement être parfait pour ce genre de dossier de dernière minute,Joao Felix n’a pas encore pleinement pris son envol à l’Atletico de Madrid. Le jeu de Diego Simeone n’est pas totalement adapté à son profil. Et même si les Colchoneros misent beaucoup sur lui, il faut se rendre à l’évidence… Tandis qu’ils souhaitent qu’Antoine Griezmann baisser son salaire, l’économie de celui de Joao Felix donnerait de l’air. En plus d’une belle promesse d’achat sur l’option que Paris pourrait convenir dès maintenant. Dans la perspective d’un départ de Kylian Mbappé à l’été 2023, le PSG pourrait clairement préparer la suite avec Joao Felix et une grosse option d’achat. Compatriote de Luis Campos, Joao Felix serait parfait pour combiner avec Neymar, Messi mais également la colonie lusitanienne du PSG (Nuno Mendes, Vitinha, Danilo Pereira et Renato Sanches).

Notre crack João Félix reste en tête du classement des passes décisives dans le championnat de La Liga pic.twitter.com/ldXMh2y72z — L’Atlético Bis ⚪ (@AtleticoBis) August 29, 2022

2/ Evan Ndicka (Francfort), 20 M€

Christophe Galtier veut sécuriser le secteur défensif avec un axial de plus. A raison, avec une défense à trois, il va avoir besoin de solutions pour jouer la rotation et maintenir un niveau de forme de haut-niveau. Et avec la fragilité de Sergio Ramos la saison dernière, il vaut mieux être prudent… Pour cela, Paris a ciblé Milan Skriniar. Mais l’Inter Milan ne lâche pas… Malgré la situation contractuelle du Slovaque (juin 2023), les Milanais refusent les 60 millions d’euros proposés. Du délire… Plutôt que de s’acharner, Paris devrait sécuriser le dossier en allant sur une pépite du football français, qui pourrait faire un malheur à Paris : Evan Ndicka. A 23 ans, ce beau bébé de 1,92 mètre épate en Bundesliga. Lui-aussi n’a qu’un an de contrat et doit partir cet été sous risque de ne rien rapporter à Francfort dans quelques mois… Après avoir convenu du transfert d’Eric Dina Ebimbe, Paris et Francfort pourraient trouver un joli terrain d’entente pour Evan Ndicka. De plus, le Français est gaucher et peut donc offrir une solution de plus à Presnel Kimpembe, dans un registre similaire.

⚫ Intervenu dans l’émission L’Equipe du soir, Evan Ndicka ne s’est pas encore prononcé sur sa volonté de rejoindre les @LIndomptables . pic.twitter.com/PXjsStRDgB — ²³⁷ (@lataniere237) August 27, 2022

3/ Frenkie de Jong (Barça), 75 M€

Oui, les relations entre le PSG et le FC Barcelone sont détestables. Mais quand il est question de business, les amitiés trouvent toujours un passage. Et le Barça, qui a besoin d’argent pour éviter une prise de risque financière, pourrait être tout heureux de récupérer un tel montant. En pleine négociation avec ses stars, Gérard Pique en tête, pour baisser significativement leur salaire, les Catalans pourraient s’éviter bien des maux avec cette solution : vendre Frenkie de Jong. Un crève-cœur pour Xavi, l’entraîneur, qui mise beaucoup sur le Néerlandais. Mais les ventes barcelonaises ne sont pas à la hauteur des attentes. Paris pourrait en profiter en faisant une grosse offre de dernière minute. Après avoir proposé 70 millions d’euros à Manchester City pour Bernardo Silva, Paris est tout à fait capable de mettre 5 de plus pour Frenkie de Jong… Un milieu de terrain de talent, capable de s’associer à merveilles avec Marco Verratti et le petit nouveau, Vitinha. Christophe Galtier veut ce profil de récupérateur – distributeur.