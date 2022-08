Kalimuendo quitte le PSG mais reste en L1 !

C’est l’info mercato de ce jeudi côté Paris Saint-Germain puisque Arnaud Kalimuendo a quitté la capitale pour rallier la Bretagne et le Roazhon Park. Luis Campos et les dirigeants parisiens ont récupéré un beau chèque en l’échange du jeune attaquant. Crédit photo : Icon Sport.

Arnaud Kalimuendo a enfin trouvé preneur sur le marché ! L’avant-centre de 20 ans, fort de ses deux dernières saisons de prêt à Lens plus que réussies (21 buts et 13 passes en 65 matchs), étai très convoité. Réputé pour acheter sans cesse sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a enfin vendu, et pour une belle somme ! C’est si rare pour être souligné malgré 10 ans d’écoulés sous pavillon qatari. Il s’agit là de la plus grosse vente parisienne depuis celle de Gonçalo Guedes vers Valence (40 millions d’euros) en 2018.

Direction Rennes pour 25M€

Il est là le transfert de la journée en Ligue 1. Arnaud Kalimuendo rejoint le Stade rennais pour 25 millions d’euros, bonus compris. Le titi parisien s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club breton. A noter que l’OGC Nice et Leeds (Premier League) suivaient aussi de près la situation de l’ancien lensois. Déjà très complet en attaque, le Stade rennais se renforce encore un peu avant de reprendre le rythme du championnat et de disputer la Ligue Europa. La saison dernière, Bruno Genesio et ses hommes ont terminé quatrième de Ligue 1 avec 82 buts marqués, soit la seconde meilleure attaque de l’hexagone. Arnaud Kalimuendo rejoint donc le front de l’attaque rennaise aux côtés de Jeremy Doku, Serhou Guirassy, Gaëtan Laborde et Martin Terrier. Prudence aux défenses adverses.

Paris remercie son Titi

Encore une fois, un Titi parisien a décidé de quitter le cocon. En apparition officielle avec son club formateur, Arnaud Kalimuendo n’aura jamais vraiment eu sa chance de briller avec seulement cinq matchs de disputés et aucun but inscrit. Malgré tout, le club de la capitale n’oublie pas et a souhaité le meilleur pour son désormais, ancien prodige. « L’attaquant français Arnaud Kalimuendo s’est engagé avec le Stade Rennais dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Arnaud sous le maillot du Stade Rennais » a déclaré le PSG dans un communiqué.

Arnaud Kalimuendo avait participé à la tournée japonaise du Paris Saint-Germain cet été avec Léo Messi, Kylian Mbappé et compagnie. Ce départ va laisser de plus en plus de place en attaque pour une éventuelle arrivée de Marcus Rashford. En attendant, un autre Titi du PSG devrait quitter le nid puisque Eric Junior Dina Ebimbe serait en passe de rejoindre la Bundesliga et l’Eintracht Francfort. Le milieu de terrain de 21 ans devrait rapporter 10 millions d’euros supplémentaires à Luis Campos.