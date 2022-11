Ligue 1 : Rennes va-t-il s’effondrer comme d’habitude ?

Le Stade Rennais a pris l’habitude de s’effondrer sur la deuxième partie de saison dès que l’enjeu devient conséquent. Avec Bruno Genesio, les Bretons pourront-ils inverser la tendance et aller jusqu’au bout cette fois ?

Actuellement 3e de Ligue 1 au sortir de sa victoire sur Toulouse (2-1) , le Stade Rennais effectue de nouveau un début de saison convaincant. Depuis plusieurs saisons, le club breton nous a habitués à des départs canons sans jamais réussir à maintenir ce niveau durant toute la saison.

Toutefois, l’exercice 2022-2023 pourrait bien être différent.

Un début de saison canon

Malgré le match nul (1-1) concédé à Pierre Mauroy ce dimanche, Rennes est dans une dynamique très positive. En effet, les Bretons restaient sur cinq victoires consécutives avant le faux pas lillois tandis que leurs deux défaites de la saison se sont déroulées en début d’exercice, 0-1 contre Lorient lors de la première journée de championnat et 1-2 le 27 aout dernier face à Lens.

🔴⚫️ Le calendrier du Stade Rennais en février 2023 avec 5 matchs de Ligue 1, 2 matchs d'Europa League et potentiellement un 8ème de finale de Coupe de France le 8 février 2023 si encore en course.

🔗 https://t.co/AWPKMCl07a pic.twitter.com/01oz91Mh76 — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) November 7, 2022

Verrouiller la 3e place avant la trêve

Avant la longue trêve hivernale, l’objectif des hommes de Bruno Genesio est de conserver la troisième place derrière Lens et le PSG. Les Rouge et Noir comptent actuellement 5 points de retard sur les Sang et Or. Une victoire face à Toulouse ce samedi permettrait de clôturer en beauté cette première partie de saison et d’entamer la seconde moitié d’exercice avec l’ambition de décrocher une place en Ligue des Champions.

🔴⚫ Le Stade Rennais occupera sa trêve Mondial par 3 matchs de préparation. Au Portugal

➡️ 10 décembre contre le Celtic

➡️ 16 décembre contre Feyenoord Au Roazhon Park

➡️ 21 décembre contre Angershttps://t.co/HqNtNUWo0l — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) November 7, 2022

Une machine plus rodée que jamais

Depuis son arrivée en mars 2021, Bruno Genesio a su imposer sa patte au sein du Stade Rennais. L’équipe bretonne est joueuse mais manque de régularité. Sixième puis quatrième lors des deux dernières saisons, Rennes marque souvent le pas en deuxième partie d’exercice. Toutefois, l’effectif de Bruno Genesio semble rodé. Le natif de Lyon évolue avec un groupe quasiment similaire depuis son arrivée et ses recrues s’incorporent parfaitement aux systèmes rennais qui oscillent entre le 4-4-2 et le 4-3-3. Le mélange entre les joueurs d’expériences tels que Terrier, Bourigeaud ou encore Truffert et les récentes recrues comme Theate, Mandanda ou Kalimuendo participe à la bonne dynamique rennaise.

La profondeur de banc

Cette saison, Bruno Genesio dispose également d’une profondeur de banc nécessaire pour pouvoir performer durant toute la saison. Alors que Rennes affrontera le Shakhtar Donetsk en barrage de Ligue Europa, le tacticien français a le luxe de pouvoir faire tourner grâce à un effectif armé pour la Ligue 1 et l’Europe. On pense notamment à Kalimuendo,Gouiri, Xeka, Doué, Majer encoure Meling. Autant de joueurs sur lesquels Genesio peut s’appuyer pour n’importe quel match de championnat ou d’Europa League.