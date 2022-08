Hugo Ekitike, la recrue la plus en danger au PSG ?

Arrivé cet été en prêt du Stade de Reims, Hugo Ekitike a débarqué au PSG pour renforcer l’attaque du club. Avant-centre de 20 ans, le franco-camerounais fait face à une grosse concurrence dans l’un des effectifs les plus complets d’Europe.

Il est l’une des nouvelles recrues de ce mercato estival bien animé côté parisien. Hugo Ekitike, 20 ans, a marqué les esprits et souhaite s’intégrer pleinement au plan parisien. Mais le problème pour lui est qu’il débarque dans une équipe déjà bien remplie et se faire une place risque d’être compliqué. Courtisé par de nombreux clubs, Ekitike confie que le PSG est le plus grand club du monde pour lui. Prêté par le Stade de Reims avec une option d’achat obligatoire à hauteur de 36 millions d’euros, Hugo Ekitike est ravi depuis son arrivée. La confiance que lui a portée Luis Campos avant sa venue lui donne des ailes mais s’il ne parvient pas à faire ses preuves, Ekitike pourrait être en danger. L’histoire récente du PSG nous a montré que bon nombre de joueurs finissent par devenir indésirables.

Une grosse concurrence

Et justement, quoi de plus difficile que d’arriver dans une équipe déjà composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé entre autres ! Hugo Ekitike, en renfort à son poste d’avant-centre aura fort à faire pour s’imposer comme une valeur sûre au sein de l’effectif parisien. Récemment arrivé aux côtés de Vitinha et de Nordi Mukiele, il a débuté la saison en Ligue 1 sur le banc des remplaçants, ne rentrant qu’en fin de match à la place de Sarabia contre Clermont et Neymar face à Montpellier. Cette concurrence semble dure à tenir pour un joueur peu expérimenté mais aussi encore très jeune. En attaque au Paris Saint-Germain, le plan est très clair devant avec le trio magique. Positionné comme soutien, Ekitike rêve pour l’instant d’une grande carrière dans ce grand club.

💎 | Nuno Mendes 🇵🇹 & Hugo Ekitike 🇫🇷 font partie des 60 nommés pour le trophée du Golden Boy 2022 (qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe) 👏#PSG #GoldenBoy2022 pic.twitter.com/Cv0uFOVKPx — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2022

Ekitike sûr de lui

Malgré son jeune âge, Hugo Ekitike peut compter sur une grande confiance en lui. Ravi d’avoir rejoint le PSG le mois dernier, il est même apparu sûr de lui, notamment après un entretien privilégié avec Luis Campos. Convaincant au Stade de Reims où il a marqué 11 buts en 28 matches, il a tapé dans l’œil du conseiller du club de la capitale. Le jeune joueur compte aussi sur cette expérience pour progresser rapidement, la concurrence étant forte. En côtoyant des aussi grandes stars, il aura forcément l’occasion de s’exprimer au plus haut niveau. Une chose est sûre, il n’a pas froid aux yeux mais la partie est loin d’être gagnée pour lui. Pour le moment, il n’a pas beaucoup de temps de jeu et il en faudra davantage pour voir de quoi il est capable.