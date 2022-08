Mbappé pousse pour Rashford (Manchester United) au PSG (INFO Média Foot)

Si le PSG recherche activement un attaquant, Kylian Mbappé aurait un nom en tête et le fera savoir en interne. Il s’agit de la pépite de Manchester United, Marcus Rashford.

Privé de Kylian Mbappé, le PSG a plus qu’assuré pour sa première en Ligue 1 sous les ordres de Christophe Galtier. Une gifle pour Clermont (Média Foot l’avait prédit…), écrasé 5 à 0 par la bande à Neymar. S’il fallait un signe que Paris est déjà en forme, les Clermontois peuvent en témoigner… Pour autant, le PSG ne va pas s’arrêter en si bon chemin dans la construction de son effectif 2022-2023. Luis Campos a encore du pain sur la planche et souhaite encore trois renforts : un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Et pour ce nouvel atout offensif, Kylian Mbappé a une idée.

Mbappé veut Rashford

Très impliqué dans le nouveau projet du PSG, pour lequel il disposerait d’un droit de regard sur à peu près tout, Kylian Mbappé aurait une envie pour la recrue offensive. Selon nos infos, le champion du monde pense à Marcus Rashford, attaquant Manchester United. Il disposerait du profil idéal pour venir à Paris. D’autant plus qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat (juin 2023).

Un départ cet été est donc clairement une possibilité…

Rashford, le retour

A 23 ans, Marcus Rashford sort d’une saison très compliquée. L’ancien coach, Ole Gunnar Solskjaer, ne l’a pas vraiment intégré dans son équipe. Avec 15 rencontres disputées en 2021-2022, l’Anglais aspire à revenir à son meilleur niveau et vient de s’offrir une belle préparation estivale : « C’est énorme d’avoir une pré-saison complète. C’est la première année que je suis avec l’équipe depuis le début et je me sens déjà beaucoup mieux (…) Je pense que les deux premières semaines et demie d’entraînement ont été bonnes, nous sommes beaucoup plus en forme que la saison dernière et aussi nous faisons des erreurs en cours de route donc nous avons une grande marge de progression ». Sous les ordres de Ten Hag, il espère avoir plus de temps de jeu. Sauf si Paris passe par là et répond à la demande de Kylian Mbappé.