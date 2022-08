Une porte de sortie en Amérique du Sud pour Icardi ?

Plus désiré par Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi n’a pour le moment aucune porte de sortie du moins en Europe…En Argentine, des supporters des Newell’s Old Boys rêvent de rapatrier l’attaquant parisien. Crédit photo : Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport.

Mauro Icardi et Lionel Messi, en plus d’être coéquipiers à Paris, ont plusieurs points communs. Si l’on met de côté le maté ou le barbecue argentin appelé « asado », les deux attaquants sont nés à Rosario et sont fans des Newell’s Old Boys. Seule différence, ce fut le premier club de Léo Messi alors que le numéro 9 parisien n’y a jamais joué. Mais il ne faut jamais dire jamais…

Quoi de mieux pour un natif de Rosario que de jouer dans le club de sa ville : les Newell’s Old Boys. C’est un plan de carrière qui pourrait se concrétiser pour l’attaquant de 29 ans. C’est en tout cas ce que souhaite une partie des supporters du club argentin. Après avoir accueilli Lionel Messi quand il était enfant, les fans des Leprosos ont un rêve : voir Mauro Icardi porter leurs couleurs. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #IcardiANewells a été lancé et est devenu plus que viral. En plus du montage de Mauro Icardi sous les couleurs des Newell’s, on peut voir la légende suivante : « Difficile ne signifie pas impossible ». Difficile d’imaginer le club principal de Rosario proposer une indemnité de transfert au PSG pour son joueur, payé environ 10 millions d’euros par saison. Mais il faut toujours croire en ses rêves.

Les fans des Newell’s sont prêts à tout pour tenter le coup. La campagne a pris beaucoup de place sur les réseaux, la preuve puisque certains mentionnent même sa compagne et agent, Wanda Icardi, pour que Mauro Icardi traverse l’Atlantique. De nombreuses photos où l’attaquant portait le maillot des Newell’s sont également de sortie.

Mauro Icardi in 2016: « I’d like to return one day and play with the Newell’s shirt »

Icardi is now free to leave PSG, according to reports 👀#Newells pic.twitter.com/UDwxOdObiO

— Newell’s Old Boys – English (@Newells_en) August 11, 2022