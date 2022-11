Cristiano Ronaldo, Lionel Messi… L’Inter Miami va faire un gros coup en 2023 !

David Beckham tente d’arracher la signature d’une légende vivante du ballon rond. Courtisés, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient dire oui à l’Inter Miami et la MLS.

Lancée en 2020, la franchise américaine de David Beckham ne cesse de faire parler d’elle. L’Inter Miami fait partie des clubs les plus jeunes des Etats-Unis, et doit redoubler d’inventivité pour accélérer son développement. Dans cette optique, l’ancienne gloire de Manchester United a défini un plan d’action très simple : attirer des légendes du football européen en fin de carrière. Ces dernières années, Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain ont ainsi rejoint la Floride, contribuant grandement au développement de la franchise, à la fois d’un point de vue purement sportif, mais également en termes de réputation.

🇺🇸 David Beckham voudrait attirer Cristiano Ronaldo à l’Inter Miami ! En difficulté à Man Utd et à la recherche d’un nouveau point de chute, CR7 ne serait pas insensible à cet intérêt ! pic.twitter.com/beQrwiCtnw — Onze Mondial (@OnzeMondial) October 9, 2022

Beckham veut frapper très fort

Pour autant, le président anglais ne semble pas rassasié, probablement à cause des résultats de son équipe la saison passée, qui n’a pu faire mieux qu’une 6ème place (sur 14) au sein de la Conférence Est, avec une élimination dès le premier tour des play-offs. Pour viser les sommets et développer l’image de marque de sa franchise dans le monde entier, Beckham a désormais deux noms en tête, et pas des moindres : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L’arrivée d’une de ces deux légendes vivantes, qui collectionnent tout de même 12 des 14 derniers ballons d’or, constituerait à n’en pas douter une immense plus-value pour l’Inter Miami, sur le terrain comme en dehors.

Des situations contractuelles arrangeantes

En ce qui concerne l’Argentin, son contrat dans la capitale se termine en juin prochain, et sa prolongation de contrat relève encore de l’hypothétique, malgré une première tentative de la part de Luis Campos. Du coté de Ronaldo, son retour à Manchester United est en train de tourner au vinaigre, et son départ prochain ne fait plus l’ombre d’un doute, alors que son contrat se termine également en juin 2023. David Beckham le sait, il disposera d’une formidable fenêtre de tir au cours du prochain mercato estival, pour tenter d’attirer deux des meilleurs joueurs de l’histoire.