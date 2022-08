Très grosse offre pour Skriniar, le PSG attaque (INFO Média Foot)

Ce mardi soir, la rédaction Média Foot est en mesure de vous confirmer que le Paris Saint-Germain a soumis une nouvelle offre à l’Inter Milan pour s’attacher les services de Milan Skriniar. Crédit : SUSA / Icon Sport.

Au point mort depuis des semaines, la piste Milan Skriniar semble se réchauffer dans la capitale française. Alors que le Paris Saint-Germain a déjà bouclé l’arrivée quatre recrues (Vitinha, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Renato Sanches), il n’y avait toujours aucune évolution dans l’opération Milan Skriniar. D’après la Gazzetta dello Sport, le dénouement est proche ! Et Média Foot le confirme ce mardi car d’après nos informations, le PSG a décidé de contre-attaquer en soumettant une très grosse offre aux dirigeants de l’Inter Milan.

55M€ sur la table de l’Inter

Luis Campos et Christophe Galtier attendent de pied ferme l’arrivée de Milan Skriniar à Paris, comme tous les supporters. On s’en rapproche car ce mardi a été formulée une offre de 55 millions d’euros aux dirigeants lombards. Ne voulant pas lâcher son joueur pour moins de 70 millions, le Président milanais, Steven Zhang, est conscient de la situation financière de son club à trois semaines de la fin du marché des transferts et serait prêt à accepter en cas d’offre légèrement inférieure, d’après la Gazzetta dello Sport.

Sous contrat jusque juin 2023, Milan Skriniar peut rapporter gros financièrement à son club qui en a besoin et qui ne peut se permettre de le voir s’en aller pour même pas un centime dans un an alors que sa valeur marchande est estimée à 65 millions d’euros d’après Transfermarkt. Acclamé et adulé par les fans de l’Inter Milan lors de la présaison, Milan Skriniar semble se détacher petit à petit de l’Inter.

L’Inter doit vendre rapidement !

En cas de départ de Milan Skriniar, l’Inter Milan va vite devoir lui trouver un successeur. En effet, la liste n’est pas longue. Dans un premier temps sur Bremer, l’Inter a été doublé par la Juventus qui a recruté le défenseur brésilien du Torino pour 41 millions d’euros. Du côté de Giuseppe Meazza, sont cités les noms de Manuel Akanji (BVB), Fransesco Acerbi (Lazio). Alors qu’une prolongation de contrat a été évoquée de l’autre côté des Alpes concernant le rock de la défense interiste, la réalité en est toute autre. Le club lombard se retrouverait orphelin en charnière avec seulement Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni ou encore Federico Dimarco. A Paris, il sera associé avec Marquinhos et Sergio Ramos (ou Presnel Kimpembe). Contre le FC Nantes au Trophée des champions et à Clermont ce samedi en Ligue 1, Galtier et ses hommes ont joué à trois derrière. Conclusion, aucun but encaissé.