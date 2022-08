Qui est Fabian Ruiz, la prochaine recrue de Luis Campos au PSG ?

Dans les dernières heures du mercato, le PSG boucle la venue de Fabian Ruiz, milieu de terrain de Naples. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet Espagnol que Luis Campos voulait depuis de longues semaines.

Né à Los Palacios en Espagne, Fabian Ruiz est une des valeurs sûres de l’équipe du Napoli depuis 2018. Avec un contrat s’étendant jusqu’en 2023, le milieu de terrain est sur le point d’arriver à Paris, pour un transfert à hauteur de 25 millions d’euros. L’été continue donc pour le PSG qui accueille une nouvelle recrue pour renforcer au mieux son effectif. Même si le plan de Luis Campos n’est pas tout à fait respecté, c’est un nouveau bel élément qui devrait permettre à Christophe Galtier de proposer plusieurs plans de jeu.

Formé au Real Betis, Fabian Ruiz a d’abord connu la montée en Liga avec son club formateur avant de rejoindre les pelouses de Serie A. Vice-champion d’Italie en 2019 avec le SSC Naples, il est devenu l’un des éléments les plus importants de l’effectif. Repéré par le fils de Carlos Ancelotti qui scrute régulièrement les championnats espagnols, il a connu son heure de gloire au même moment lors du championnat d’Europe espoir, en 2019. Vainqueur avec l’Espagne, Fabian Ruiz a inscrit un but en final et a tout simplement été élu meilleur joueur du tournoi. Un talent facile à repérer, pour le coup…

🔴 Détails de l’arrivée de Fabian Ruiz au PSG selon la @Gazzetta_it : ▫️ Contrat de 5 ans

▫️ Salaire de 5 M€/an net

▫️ Transfert de 25 M€ bonus compris — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 29, 2022

Un milieu efficace

Après sa révélation au Real Betis à Séville où il a été formé, Fabian Ruiz n’a pas beaucoup tardé avant de devenir l’un des meilleurs éléments de la Serie A. Après quatre saisons passées à Naples, sa carrière pourrait prendre un autre tournant important, à 26 ans. Si ses premières années professionnelles lui ont permis de briller en Liga, il a fait parler de lui en Europe et il a pris la direction d’un autre grand championnat pour se révéler aux yeux du monde. Après des débuts assez compliqués dans son nouveau club, il finit par entrer peu à peu dans les plans de Carlo Ancelotti, alors entraîneur du club lors de la saison 2018-2019. Gaucher, très à l’aise techniquement, il peut évoluer un peu partout au milieu du terrain. Sa qualité de passe et sa polyvalence en font un réel atout pour Paris.

L’analyse du scout de L’Équipe du Soir : Fabian Ruiz https://t.co/R9E1RItdsw via @YouTube — @LeRepenti (@Anelka978) August 27, 2022

Un profil différent pour Galtier

Auteur de sept réalisations et quatre passes décisives en 32 matches la saison dernière avec Naples, Fabian Ruiz est devenu au fil du temps une valeur sûre et son profil intéresse beaucoup les plus grands clubs d’Europe. Preuve de son importance, il n’a manqué que très peu de matches ces dernières années. Son profil pourrait très bien convenir aux plans de Christophe Galtier, alors que le Paris Saint-Germain réalise un étincelant début de saison. Champion d’Europe espoirs avec l’Espagne en 2019, Fabian Ruiz pourrait profiter de cette exposition pour retrouver l’équipe nationale en vue de la Coupe du Monde au Qatar.

Une forte concurrence à Paris

Fabian Ruiz arrive dans une équipe déjà très fortement renforcée cet été, surtout en milieu de terrain. Après avoir réussi à faire partir la plupart des joueurs indésirables, notamment Wijnaldum et Herrera en milieu de terrain, Luis Campos a recruté en nombre pour ce poste à Paris. Pour épauler Marco Verratti, le conseiller du club a fait signer Vitinha, Renato Sanches et maintenant Fabian Ruiz. Très à l’aise techniquement, l’Espagnol pourrait parvenir à rentrer dans les plans de jeu de Christophe Galtier, malgré cette concurrence. Quoi qu’il en soit, le joueur de 26 ans pourrait faire beaucoup de bien au groupe parisien. D’autant plus que le club pourrait se séparer de deux autres milieux indésirables, en la personne de Leandro Paredes et d’Idrissa Gueye. En bon spécialiste du mercato, Luis Campos a une nouvelle fois réussi un très bon coup. Il a l’habitude de dénicher de grands talents partout où il passe et cette nouvelle recrue s’inscrit parfaitement dans l’objectif de gagner la Ligue des champions. Fabian Ruiz pourrait être la belle surprise de la saison côté parisien.

Lucia Ruiz, sa jolie compagne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lulupride (@lulupride__)



En dehors des terrains, qui est donc ce Fabian Ruiz ? Garçon discret, il est en couple avec Lucia Ruiz, une superbe espagnole qui sévit sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram, « lulupride_ » devrait ravir les supporters du PSG. Une nouvelle WAG arrive à Paris et pourrait faire concurrence à toutes les jolies femmes de joueurs déjà présentes…