Le PSG tente le tout pour le tout dans le dossier Skriniar (INFO Média Foot)

Après avoir fait de Milan Skriniar sa priorité en défense, le PSG ne lâche pas le morceau. Selon nos infos, un dernier rendez-vous est prévu ce mardi.

Depuis plus d’un mois, le PSG se heurte à l’obstacle « Inter Milan ». Les dirigeants de Milan Skriniar refusent l’ensemble des propositions parisiens pour son défenseur slovaque pourtant en fin de contrat dans un an (juin 2023). Comme nous l’avons publié sur notre site, le PSG et Milan Skriniar ont déjà trouvé un accord et il ne reste donc qu’à convenir d’une indemnité de transfert avec l’Inter Milan pour que le dossier soit bouclé. Jusqu’à maintenant, Paris a fait de gros efforts en allant jusqu’à 60 millions (pour un joueur à un an de contrat, c’est énorme). Mais l’Inter Milan continue de se montrer gourmand…

Un dernier rendez-vous aujourd’hui

A moins de 48 heures de la fin du mercato estival, le PSG tente le tout pour le tout. Selon nos sources, un dernier rendez-vous est prévu ce mardi. Luis Campos est aux commandes de cette ultime tentative. Paris va jeter ses dernières forces dans la bataille. Car pour le Portugais, comme pour Christophe Galtier, Milan Skriniar est l’absolue priorité. A 27 ans, le Slovaque coche toutes les cases souhaitées par les deux hommes. Et ils ne lâcheront pas leur proie…

Campos a des plans B

Si le dossier Skriniar ne va pas au bout, Luis Campos a déjà avancé sur plusieurs alternatives. Mohamed Simakan (Leipzig), Axel Disasi (AS Monaco) ou encore Stefan de Vrij (Inter Milan) sont autant de plan B pour Paris. Mais clairement, Milan Skriniar est la priorité. En plus de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos, Christophe Galtier veut pouvoir s’appuyer sur un quatrième taulier. Il sera précieux dans la rotation et ce système à trois axiaux que Paris met en place cette saison. Dans la bataille pour la Ligue 1, comme pour la Ligue des Champions, Paris ne peut se permettre d’avoir un trou dans son effectif.