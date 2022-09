PSG : La métamorphose de Messi est totale, la preuve !

Lionel Messi n’est plus le même joueur. Ses statistiques le prouvent et pas seulement celles de ses buts. Son investissement sur le terrain, avec les consignes de Galtier, est épatant.

Arrivé au PSG en 2021 après une carrière exclusivement passée au FC Barcelone, Lionel Messi a mis du temps avant de retrouver la pleine possession de ses moyens. Peu efficace la saison dernière, en tout cas pas au niveau de ses standards habituels, l’Argentin est très convaincant cette année, en Ligue 1 comme en Ligue des champions.Présent partout sur le terrain, le septuple Ballon d’Or est exceptionnel et il éblouit les pelouses depuis le début de la saison. Métronome à son poste, Messi peut rêver d’une saison brillante avec le PSG, alors qu’il commence à faire briller ses statistiques. De bon augure pour les Parisiens, qui ont comme objectif une victoire en Ligue des champions.

Un retour à son meilleur niveau

L’année dernière, Lionel Messi connaissait des mois compliqués lors de son installation à Paris puisqu’il a eu besoin de longs mois d’adaptation pour s’acclimater à son nouvel environnement familial et professionnel. Toujours utile sur le terrain, il avait quand même brillé en Ligue des champions, malgré l’élimination en huitièmes de finale contre le Real Madrid. Et cette saison, Messi est de retour au premier plan au cœur du trio légendaire qu’il compose avec Neymar et Mbappé. Si les deux derniers se livrent une bataille pour la meilleure performance, l’Argentin est souvent là pour contrôler les offensives et suit parfaitement les consignes de Galtier sur le terrain.

📊Pour la 1ère fois depuis son arrivée au PSG, Messi est le Parisien qui a le plus pressé lors d'un match : 15 pressions contre Lyon, alors que sa moyenne depuis son arrivée au PSG est de 9.

Neymar en a réalisé 14, Mbappé 4 pic.twitter.com/21v1h3tLNc — Paris Stats Germain (@ParisStats) September 19, 2022

Un investissement exemplaire

Pas forcément sur le devant de la scène l’année dernière, Lionel Messi est maintenant un pilier de l’effectif de Christophe Galtier. L’Argentin est très impressionnant sur le terrain et pas forcément lorsqu’il s’agit de marquer des buts. S’il est en bonne voie pour battre son record de passes décisives sur une année civile, il est aussi important dans tous les domaines. Lors du dernier match de Ligue 1 face à l’OL, il est même le joueur parisien qui a réalisé le plus de pressings sur les adversaires pour la première fois. Comme un signe de son implication exceptionnelle depuis le début de la saison, Messi fait un travail énorme sur le terrain et ça se voit.