Messi, Galtier… Cette vidéo qui fait le buzz et qui en dit long sur leur relation au PSG !

Invité surprise du mercato estival du PSG, Christophe Galtier pourrait surprendre beaucoup de monde à Paris. En témoigne, sa relation avec l’immense star qu’est Lionel Messi. Regardez !

Christophe Galtier au PSG, c’est une histoire qui a mis du temps avant de se faire une place dans la tête des supporters parisiens. Il est vrai qu’après avoir cru pouvoir attirer Zinedine Zidane, tout ce qui pouvait suivre ne pouvait qu’être « moins bien »… Mais la venue de Galtier à Paris commence progressivement à devenir LA bonne idée de l’été. Et comme Rolland Courbis le disait dans les colonnes de Média Foot : « Est-ce que Christophe Galtier a les moyens de ne pas réussir au PSG ? J’ai beau virer, chercher et regarder tous les paramètres, je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas l’étoffe pour ne pas réussir à Paris ? D’autant plus qu’il a la possibilité de cohabiter avec Luis Campos, quelqu’un qu’il connaît puisqu’ils ont déjà travaillé ensemble ».

Galtier/Messi, c’est déjà très fort

Parmi les interrogations qui entourent la venue de Christophe Galtier au PSG, il y a sa capacité à gérer des stars. A l’ASSE, au LOSC ou à Nice, le Français n’a pas eu à piloter des cadors internationaux de la trempe de Sergio Ramos, Neymar ou Messi. Mais visiblement, Christophe Galtier est très à l’aise avec les gros poissons. En défense, nos sources indiquent qu’il a déjà fait de Sergio Ramos son premier pilier. Devant Marquinhos ? Si l’Espagnol confirme qu’il est physiquement capable de tenir, clairement, il sera le patron n°1 de sa défense. Offensivement, si Kylian Mbappé est un personnage central du projet, Galtier ne met pas du tout de côté le monstre argentin aux six Ballons d’Or, Lionel Messi. Bien au contraire. Les deux hommes ont déjà commencé à construire une relation saine et efficace.

Et les images sont là pour le prouver.

Sur cette action captée lors du trophée des Champions, on voit Lionel Messi marcher sur le terrain, comme il a tendance à trop souvent le faire depuis quelques années. Mais Christophe Galtier intervient avec autorité pour réclamer le pressing de son attaquant. En quelques secondes, la Pulga s’exécute. Et le résultat est saisissant… Ce pressing, que Messi n’a jamais fait depuis qu’il est au PSG, préférant s’économiser ces courses coûteuses pour être plus frais dans les actions des 30 derniers mètres, est une preuve du changement qui s’opère avec Galtier. Et qu’entre les deux hommes, il y a déjà un lien puissant. Si Messi ne croyait pas en son entraîneur, il n’obéirait pas de la sorte et ferait la sourde oreille à ses consignes. La suite de la saison permettra de voir s’il y a effectivement une relation pérenne et efficace. Mais cette action, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux (plus d’un million de vues cumulées sur Twitter), laisse peu de place au doute ou à l’interprétation…