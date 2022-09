PSG : Affûté comme jamais… Pourquoi Messi est dans un tel état de forme ?

Après une première saison compliquée, Lionel Messi apparait affûté comme il ne l’a jamais été avec le PSG. Tout cela grâce à une vraie préparation estivale et la motivation d’une Coupe du Monde qui se profile…

Lionel Messi a mis du temps avant de trouver ses marques au PSG. Après n’avoir connu qu’un seul durant toute sa carrière, le FC Barcelone, l’Argentin a eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement. Le temps de digérer ce départ qu’il ne souhaitait pas vraiment. Le temps de faire le deuil de ce club qui lui a tout donné et où il a tout gagné. Le temps de se refaire une santé, lui qui n’avait pas eu de vraie préparation estivale. Étrangement, après une vraie prépa cet été, Lionel Messi respire sous les couleurs parisiennes.

Des stats déjà folles

Loin de ses repères, Lionel Messi a dû attendre de s’acclimater pour enfin évoluer à un bon niveau depuis le début de la saison. Avec six réalisations et quatorze passes décisives (meilleur passeur du championnat, tout de même) la saison dernière, l’Argentin a vite corrigé le tir cette saison. Habitué aux grosses statistiques, il n’avait pas connu une saison aussi peu prolifique depuis 2006. Après six rencontres, il a déjà inscrit trois buts et délivrés six passes D ! Le roi Messi est de retour ! Et son attitude, comme son niveau de forme, montrent clairement que quelque chose a changé.

Auteur de deux passes décisives à Nantes, Leo Messi a été l’un des grands acteurs de la victoire des Parisiens. Retour sur sa performance dans ce #FCNPSG. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2022

Faire comme Maradona

Après de longs mois loin de son meilleur niveau, Lionel Messi n’a même pas été nommé pour le Ballon d’or cette année, une première depuis 2005 pour le septuple vainqueur. Cette adaptation tant au niveau de sa vie familiale qu’avec son nouveau club est aussi une bonne nouvelle pour l’Argentine. La Coupe du monde au Qatar approche à grands pas et l’Argentin semble avoir retrouvé sa forme. La nouvelle campagne européenne de Ligue des champions pourrait encore plus motiver le vice-champion du monde 2014 car cette compétition lui a toujours réussi. L’année dernière, Messi avait tout de même inscrit cinq buts en sept rencontres à ce niveau. Une chose est sûre, les Parisiens pourront compter sur le talent de leur star, regonflée à bloc ! Il veut prouver à tous que le PSG n’est pas un choix par défaut, qu’il peut être le meilleur ailleurs qu’au Barça et que la Coupe du Monde peut le sacrer, définitivement, meilleur joueur de tous les temps. Avec six Ballons d’Or, il dispose d’un sacré crédit. Mais il manque un trophée à son palmarès, un titre de champion du monde. Diego Armando Maradona l’a fait avant lui. En devenant champion du monde à son tour, Messi réglerait tous les débats.