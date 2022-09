Coupe du Monde : Ce danger qui guette les internationaux de l’OM…

A quelques semaines de la Coupe du Monde, l’OM va enchaîner une série de 11 matchs en 44 jours. Un risque pour les internationaux qui aspirent à disputer le Mondial. Le risque de blessure sera décuplé…

L’OM a parfaitement débuté sa saison en Ligue 1 et a connu plus de difficultés en Ligue des champions en perdant ses deux premiers affrontements contre Tottenham et Francfort. Mais cette année, avec la présence de la Coupe du monde en plein milieu du calendrier, les matches vont devoir s’enchaîner d’ici mi-novembre et la fatigue pourrait s’accumuler. Dans l’effectif marseillais, plusieurs joueurs internationaux pourraient remplir les rangs de leur équipe nationale pendant le Mondial mais les prochaines semaines pourraient aussi servir à se démarquer pour s’assurer d’une participation au plus grand événement planétaire.

Une deuxième partie de saison difficile

Alors que l’OM connaît son meilleur début de saison depuis bien longtemps avec six victoires et deux matches nuls au terme des huit premières journées de Ligue 1. De quoi espérer un gros résultat en Championnat en juin prochain alors que le club colle toujours aux basques du PSG au classement. Mais pour le moment, l’OM n’a pas encore affronté de gros poissons et va devoir enchaîner une multitude de matches compliqués contre des adversaires redoutables, avec en point de mire le premier Clasico de la saison le 16 octobre prochain. D’ici la mi-novembre, l’OM va devoir également jouer sa qualification en Ligue des champions après un démarrage difficile.

🗓️Le calendrier à venir pour l'OM : ✈️ Angers (30 septembre)

🏠 Sporting (4 octobre)

🏠 Ajaccio (8 octobre)

✈️ Sporting (12 octobre)

✈️ PSG (16 octobre)

🏠 Lens (22 octobre)

✈️ Francfort (26 octobre)

✈️ Strasbourg (29 octobre)#TeamOM ⚪️🔵 — Infos OM (@InfosOM_) September 26, 2022

Un enchaînement éprouvant

Cette saison, grâce à un mercato efficace cet été, l’OM compte plusieurs joueurs internationaux dans ses rangs et quelques-uns d’entre eux devrait être présents au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec leur sélection. Parmi les Français, Jonathan Clauss a disputé les deux rencontres de Ligue des nations la semaine dernière mais Mattéo Guendouzi ou encore Jordan Veretout pourraient aussi faire partie du voyage dans deux mois. Igor Tudor va devoir jouer habilement avec ses hommes s’il ne veut pas que l’OM s’essouffle. Engagé en Coupe du monde, le Sénégal peut faire appel à Bamba Dieng et Pape Gueye dans deux mois. Si ce dernier est plutôt convaincant à l’OM, Bamba Dieng est toujours en plein combat concernant son transfert. Quoi qu’il en soit, cet enchaînement pourrait être déterminant pour la suite de l’OM.