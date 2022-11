Pour Lionel Messi, le PSG est clairement fixé pour la suite…

Si le PSG désire fortement conserver Lionel Messi et donc le prolonger, les dirigeants parisiens savent que l’Argentin ne prendra pas de décision tout de suite. Il souhaite attendre la Coupe du Monde pour ensuite trancher.

Depuis le début de la saison, les supporters parisiens doivent se délecter des performances de leur numéro 30. Loin de son meilleur niveau la saison passée, Leo Messi connait un début d’exercice 2022-23 excellent, et justifie enfin son statut dans la capitale. Avec 12 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, son bilan comptable a déjà atteint celui de la saison dernière, preuve du renouveau que connait l’Argentin. A ce niveau, le joueur de 35 ans est une arme redoutable pour le club de la capitale, qui souhaiterait par conséquent le conserver plus longtemps que prévu.

🚨 Lionel Messi is just 15 away from 800 Career Goals 🤯 pic.twitter.com/9q7YbnvY2C — Exclusive Messi ➐ (@ExclusiveMessi) October 29, 2022

Une année supplémentaire dans la capitale ?

Le contrat de Leo Messi se terminant en fin de saison, soit en juin 2023, le PSG envisage déjà une prolongation de contrat. L’objectif serait de prolonger le génie argentin d’une année supplémentaire, avant de le laisser quitter la capitale libre de tout contrat en 2024. Au-delà de ses performances sur le pré, Messi est également un redoutable atout marketing, qui contribue grandement à la renommée du Paris Saint-Germain dans le monde entier. Une prolongation de l’ancien barcelonais serait ainsi bénéfique sur de nombreux terrains.

A 35 year old Lionel Messi is nearly as good as he was 10 years ago. pic.twitter.com/Zo7EbP5dkO — VisualGame (@avisualgame) November 6, 2022

Pas de négociations avant 2023

Cependant, le board parisien va devoir prendre son mal en patience avant de lancer les grandes manœuvres. Si Luis Campos a déjà pris contact avec l’entourage du joueur dans ce but, ce dernier ne compte pas se pencher sur la question avant la Coupe du Monde. Le Mondial qatari sera son dernier, et Leo Messi souhaite éviter toute distraction afin d’optimiser ses chances de remporter le seul trophée majeur qu’il lui manque encore. Par conséquent, la question de la prolongation de contrat ne devrait pas revenir sur la table avant le début de l’année 2023, une fois la compétition terminée.