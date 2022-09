Messi a totalement épousé le PSG, sur le terrain comme en dehors…

Après une saison d’adaptation, Lionel Messi est enfin devenu pleinement un joueur du PSG. Souriant en dehors des pelouses et performant sur le terrain, l’Argentin semble enfin devenir un vrai Parisien.

Après l’accord trouvé avec le PSG pour son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a semblé avoir du mal à s’adapter à son nouveau club. Libre de tout contrat, son entourage a vite conclu un accord avec le PSG pour un contrat de deux ans avec le club capitale, avec une année supplémentaire en option. Peu convaincant en Ligue 1, l’Argentin a connu une saison difficile malgré une campagne européenne satisfaisante.

Mais à 35 ans, Messi prouve qu’il en a encore sous le pied puisqu’il a commencé la saison 2022-2023 tambour battant, avec un niveau de performance retrouvé. Le PSG, auteur d’un début de saison exceptionnel avec un festival de buts sur les pelouses françaises, a bien débute en Europe également en s’offrant la Juventus.

Le fait que Leo Messi sorte du rang en plein hymne de #LDC pour admirer le spectacle me bouleverse 🥲 #PSG pic.twitter.com/Urzh4nr4JA — Gary Assouline (@garyassouline) September 7, 2022

Un temps d’adaptation difficile

Interrogé en fin de saison dernière sur ses difficultés, Messi semblait confiant sur son retour au premier plan et promettait une année différente. Certainement surpris par son départ de son club toujours, le Barça, l’Argentin a mis du temps pour s’adapter à sa nouvelle vie personnelle et avec le club. En difficulté, le septuple vainqueur du Ballon d’or réalisait sa pire saison depuis seize ans et des premiers regrets paraissaient émerger dans la tête des supporters parisiens. En 26 matches de Ligue 1 lors de l’exercice 2021-2022, Messi a marqué seulement six fois et a délivré 14 passes décisives. Un bilan très en-deçà de ses performances habituelles, légèrement sauvé par les cinq buts en sept rencontres de Ligue des champions.

Mais l’Argentin semble de retour aux affaires.

📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de dribbles réussis depuis 2009 pic.twitter.com/e31aOq3JLp — PopFoot (@ThePopFoot) September 9, 2022

Un début de saison prometteur

Alors que le PSG réalise une entame formidable en Ligue 1, avec un festival de buts à la clé, Messi n’y est sûrement pas pour rien. Avec une préparation estivale qui semble porter ses fruits, l’Argentin est de retour au premier plan avec des performances plus que convaincantes. Avec trois buts en six matches cette saison, c’est surtout l’efficacité avec les deux autres stars Kylian Mbappé et Neymar qui frappe. A 35 ans, Lionel Messi prouve qu’il est encore capable de belles choses et le PSG peut compter sur lui cette saison. L’objectif Ligue des champions, qui a déjà bien démarré, peut être envisagé sérieusement.