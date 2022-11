Pourquoi Lionel Messi fait patienter le PSG…

Concentré sur la Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi ne souhaite pas trancher pour son avenir. La performance de l’Argentine au Mondial comptera dans sa décision. En cas de gros échec, la Pulga pourrait se résigner et précipiter son départ d’Europe pour rejoindre la MLS.

Après une saison d’acclimatation décevante au PSG, Lionel Messi brille et semble avoir trouvé ses marques au sein du club de la capitale. Toutefois, l’avenir du septuple ballon d’or interroge alors que le contrat de La Pulga expire en fin de saison, la tendance ne penche pas vraiment vers une prolongation.

La situation contractuelle de l’Argentin est limpide, il tranchera sur son avenir uniquement après le Mondial au Qatar. Passé tout proche de soulever le trophée en 2014 après une défaite en finale face à l’Allemagne, Lionel Messi disputera cet hiver sa dernière Coupe du Monde. À 35 ans, La Pulga tentera de décrocher l’unique titre manquant à sa carrière. Très attaché à l’Albiceleste, le numéro 30 parisien espère apporter la troisième étoile sur le maillot argentin et ainsi ajouter une nouvelle ligne à son palmarès légendaire.

L'Inter Miami est de plus en plus confiant de signer Leo Messi après la Coupe du monde. Le départ n'est pas encore convenu, mais ils espèrent le faire dans les prochains mois. Pendant ce temps, le PSG veut le renouveler et Barcelone veut le signer. @David_Ornstein

— Actualité – Barça (@ActualiteBarca) October 31, 2022