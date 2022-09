Messi, un tout nouveau rôle inattendu à Paris ?

Excellent sur le terrain, Lionel Messi se montre également précieux en dehors. L’Argentin aurait joué les intermédiaires de luxe dans la relation parfois complexe entre Neymar et Mbappé. Un nouveau rôle capital pour le sextuple Ballon d’Or.

Arrivé au PSG en 2021 après de très longues années passées au FC Barcelone, Lionel Messi a mis du temps pour s’adapter à sa nouvelle vie à Paris, tant au niveau familial qu’au niveau professionnel. Absent de la liste du Ballon d’Or pour la première fois depuis plus de quinze ans, l’Argentin retrouve des couleurs cette saison. De retour au plus haut niveau, Messi est le meilleur passeur de Ligue 1 depuis la deuxième partie de la saison dernière et il se montre très efficace depuis un mois. Parfait dans son rôle depuis un mois, Lionel Messi jouerait également un rôle important pour régler les tensions présentes entre ses coéquipiers, notamment entre Neymar et Mbappé.

Un retour qui fait plaisir à voir

Le gros coup du mercato d’été 2021 a bien failli complètement rater mais Lionel Messi a su relever la tête et après de longs mois d’adaptation, l’Argentin a attaqué l’exercice 2022-2023 tambour battant, efficace tout le temps. Participant au grand festival du PSG depuis début août, Messi impressionne et il est l’un des éléments sur qui on peut compter. Sans fausse note depuis le début, à l’image des résultats sportifs du PSG, l’Argentin a relancé la machine, pour le plus grand plaisir des supporters parisiens. Toujours irréprochable dans l’attitude, il forme un duo parfait avec les deux autres grandes stars du groupe, Kylian Mbappé et Neymar.

Après l’histoire du penaltygate, Leo Messi a calmé le jeu entre Neymar et Mbappé. L’Argentin a essayé de rapprocher les positions des deux joueurs. (@lequipe) pic.twitter.com/tJ9QBC9m7j — Actu Foot (@ActuFoot_) September 14, 2022

Un parfait entremetteur

Parfait sur les terrains depuis un mois, Lionel Messi se serait interposé entre ses deux coéquipiers, légèrement en froid depuis quelques semaines. Après le penaltygate lors du match face à Montpellier, qui a totalement opposé Mbappé et Neymar, Messi aurait joué le rôle d’intermédiaire entre les deux stars, pour apaiser les tensions. Déjà proche de Neymar depuis leur parcours commun au FC Barcelone, Messi a appris à apprivoiser Kylian Mbappé et il a réussi à calmer la relation entre les deux. Même si les choses sont loin d’être acquises, ce nouveau rôle peut être très bénéfique au PSG pour conserver l’équilibre du groupe.