Platini, Papin, Zidane… Ces Français qui ont soulevé un Ballon d’Or avant Benzema

Karim Benzema file tout droit vers le Ballon d’Or, récompense suprême du football. Après une longue absence, la France va enfin voir l’un de ses talents couronnés et renouer avec un palmarès qui compte parmi les plus grands talents tricolores dans son histoire.

Favori pour le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema attend de succéder enfin à Zinédine Zidane, dernier Français à avoir remporté ce prestigieux prix. Si la France a connu de nombreux joueurs talentueux dans son histoire, seuls quatre ont réussi à inscrire leur nom au palmarès. Après le nouveau titre de champion du monde en 2018, ce serait une récompense bien méritée pour l’attaquant du Real Madrid, brillant depuis de nombreuses saisons. De retour en Equipe de France depuis l’année dernière, Benzema peut vraiment y croire. Réponse le 17 octobre. Mais avant ça, retour sur les Français vainqueurs du Ballon d’Or.

Platini trois fois vainqueur

Si la France a inscrit son nom au palmarès des vainqueurs du Ballon d’Or dès la troisième édition en 1958 avec le légendaire Raymond Kopa, c’est bien Michel Platini qui a eu le plus de succès. Meneur de jeu emblématique de l’Equipe de France et de la Juventus de Turin, il est le premier joueur à avoir gagné cette récompense trois années d’affilée, de 1983 à 1985. Excellent de maîtrise au milieu de terrain, Platini a ébloui les terrains d’Europe et du monde mais il n’a pas réussi à gagner le titre suprême en Coupe du monde. Champion d’Europe avec la France en 1984, il laisse une empreinte indélébile dans le football français puisqu’il est élu joueur français du XXe siècle.

Zidane dernier vainqueur en 1998

Si le succès de Michel Platini a donné suite aux exploits d’autres joueurs français ensuite, Jean-Pierre Papin a d’abord reçu cette prestigieuse distinction en 1991, lorsque le Français éblouissait les pelouses de ses « papinades ». Mais le dernier vainqueur français est bien Zinédine Zidane, Ballon d’Or 1998. Auteur d’une prestation exceptionnelle avec la France et la Juventus, Zizou reçoit sans contestation ce prix et attend toujours un successeur 24 ans après.

La liste des Français qui ont soulevé le Ballon d’Or

1958 : Raymond Kopa

1983, 1984, 1985 : Michel Platini

1991 : Jean-Pierre Papin

1998 : Zinedine Zidane