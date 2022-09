Neymar/Mbappé, une amitié totalement fake et montée de toute pièce ?

Depuis leur arrivée au PSG, on leur prête une amitié fusionnelle. Mais visiblement, la relation entre Neymar et Mbappé n’est pas aussi idyllique que cela… Au point d’avoir été montée de toute pièce ? Non, juste deux coéquipiers qui se respectent et qui veulent gagner ensemble. Sans plus.

Les fans n’ont pas attendu 2022 pour parler de la relation entre Neymar et Mbappé. Depuis leur arrivée commune à l’été 2017 au PSG, les deux stars ont souvent alterné entre le chaud et le froid. Un temps complémentaires et un autre rivaux, les joueurs entretiennent le mystère autour de leur vraie relation. Leurs débuts dans la capitale n’ont pas connu la même réussite puisque si Kylian Mbappé a réussi à maintenir sa progression vers le haut après son excellent passage à Monaco, Neymar, déjà star à son arrivée, a eu du mal à emboîter le pas à son coéquipier.

Après l’histoire du penaltygate, Leo Messi a calmé le jeu entre Neymar et Mbappé. L’Argentin a essayé de rapprocher les positions des deux joueurs. (@lequipe) pic.twitter.com/tJ9QBC9m7j — Actu Foot (@ActuFoot_) September 14, 2022

Des polémiques qui s’enchaînent

Si Neymar semble enfin disposé à exprimer son plus haut niveau cette saison, les polémiques autour de sa relation avec Mbappé continuent d’exploser. Sur le plan sportif pourtant, le PSG n’a jamais connu meilleur démarrage. Mais l’affaire du penaltygate est venue refroidir les fans du club parisien, lorsque Mbappé a raté son tir. Si les deux hommes semblent avoir eu une discussion en interne avec la direction pour régler leurs différends, il est évident que cela risque de se reproduire. Lors de la victoire contre la Juventus, Kylian Mbappé s’est démarqué en inscrivant un doublé, mais la marque aurait pu être plus lourde si le Français avait fait la passe à Neymar lors d’une grosse occasion. Une péripétie de plus qui avait provoqué la réaction du Brésilien après le match : « Si je parle ça va faire des problèmes ».

🗣 Kylian Mbappé après la passe ratée de Verratti : « Lève la, lève la, lève la ! » Ce qui provoque le fou rire de Neymar. 🤣😭 pic.twitter.com/T5mZrnXnWW — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 9, 2022

Comme chien et chat ?

Cette relation qui fait tant parler dans les médias pourrait commencer à perturber l’équilibre parisien si elle ne s’améliore pas. Mais les deux stars ne semblent pas dans l’optique de passer leurs vacances ensemble. Mbappé l’a dit publiquement, entre eux, il y a “des hauts et des bas“. Des moments de franches complicité et des périodes plus distantes. De là à imaginer qu’ils ne peuvent pas se voir en peinture… Boostée par Nike au moment de leur signature au PSG, la relation entre les deux stars a évolué avec le temps vers quelque chose de plus naturel, donc plus “fragile”. Deux coqs dans la même basse-cour, ça ne fait pas souvent bon ménage… Mais le PSG ne leur demande pas d’être les meilleurs amis du monde. Juste les deux meilleurs joueurs du monde.