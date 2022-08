Coup de tonnerre en vue au Real Madrid ! 

Alors qu’il est une figure incontournable du Real Madrid depuis son arrivée au club en 2013, le Brésilien Casemiro pourrait partir prochainement du club. En crise depuis le début de la saison, Manchester United serait très intéressé par lui, qui serait prêt à partir !

Alors que l’été est très compliqué pour Manchester United, le club chercherait à sortir de cette mauvaise passe en attirant dans ses rangs Casemiro. Milieu défensif du Real Madrid, le Brésilien aurait manifesté son envie de partir du club de la capitale espagnole. Une annonce très surprenante qui intervient alors que le club mancunien connaît une situation de crise. Si des rumeurs sur un potentiel départ avaient émergé à la fin de la saison dernière, Casemiro aurait bel et bien confirmé qu’il a envie de quitter Madrid. Celui qui forme un trio exemplaire en milieu de terrain avec Toni Kroos et Luka Modric pourrait devenir la solution miracle pour Manchester United, dont Cristiano Ronaldo veut se séparer.

Casemiro veut partir

Il a connu les plus belles heures de sa carrière sous le maillot du Real Madrid mais Casemiro semble être arrivé au bout. Depuis ses débuts en 2013 (il a été prêté à Porto pour la saison 2014-2015), le Brésilien est une pièce maîtresse des plans de jeu des dirigeants madrilènes. Quintuple vainqueur de la Ligue des champions, il est pourtant toujours en contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2025. A 30 ans, son départ vers Manchester United reste très surprenant car le club est en crise en ce début de saison et sera absent de la Ligue des champions. Mais sa grande star Cristiano Ronaldo pourrait partir prochainement et cet aveu de la part du club mancunien donne un indice sur cette éventualité. La porte vers un départ est donc grande ouverte pour lui prochainement, alors que le club serait prêt à lâcher une belle somme.

Une énorme offre de Manchester United

Dans la réaction après ce début de saison cauchemardesque pour Manchester United, les dirigeants tirent la sonnette d’alarme et souhaitent mettre la main sur une belle valeur sûre. Casemiro ayant fait part de son envie de quitter le club madrilène, Manchester United serait prêt à faire une énorme offre au milieu de terrain. Pour une valeur de 80 millions d’euros, le transfert du Brésilien pourrait se faire dans les prochaines semaines voire jours. Derniers de Premier League après deux journées, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont besoin de renfort. Selon les informations de plusieurs médias européens, Manchester United serait prêt à lâcher cette somme afin de renforcer son attaque. La fin du mercato estival s’annonce donc très agitée. Pour le Real Madrid, les nouvelles recrues devraient permettre de résister à ce coup de tonnerre.