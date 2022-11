Antonella Roccuzzo, la clé de l’avenir de Lionel Messi au PSG ?

in

Amour de jeunesse de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo est aujourd’hui la mère de ses enfants et un pilier incontournable de sa vie depuis 20 ans. Pour poursuivre sa carrière à Paris, elle sera décisive. Sans son accord, l’Argentin ne fera rien…

C’est incontestablement l’un des sujets qui fait le plus parler du coté du Paris Saint-Germain ces derniers temps : la potentielle prolongation de contrat de Leo Messi. Le septuple ballon d’or voit son contrat arriver à son terme en fin de saison, et son avenir est plus que flou pour le moment. Si Luis Campos est déjà entré en contact avec le clan Messi pour évoquer une prolongation de contrat, aucune suite n’y a été donnée pour le moment, l’Argentin préférant se focaliser sur le Mondial qui approche à grand pas.

Une décision prise en famille ?

Si les dirigeants parisiens veulent persuader l’ancien barcelonais de prolonger l’aventure dans la capitale, il ne sera pas le seul à convaincre. Sa femme Antonella Roccuzzo aurait également un rôle clé à jouer dans les négociations, et son accord sera nécessaire pour que la famille Messi décide de rester à Paris. A 35 ans, marié et père de trois enfants, l’Argentin n’est plus le seul décisionnaire. Le board parisien devra sortir les bons arguments pour montrer que l’avenir de toute la famille pourra se dérouler sans encombre dans la capitale, sous peine de voir le numéro 30 s’envoler au prochain mercato estival.

Leo Messi et Antonella Roccuzzo pour le feu d’artifice du #14juillet. 🎆 pic.twitter.com/DNKg494k3k — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 15, 2022

Quelle destination en cas de départ ?

Si la compagne de l’attaquant parisien décidait de mettre un terme à leur aventure en France, les destinations potentielles ne seraient pas si nombreuses. Evidemment, un retour à Barcelone ferait partie des possibilités, ce que la presse catalane ne manque pas de régulièrement souligner. Sinon, toute la famille Messi pourrait également s’envoler aux Etats-Unis où le septuple ballon d’or évoluerait à l’Inter Miami, club présidé par David Beckham, qui rêve d’attirer le génie argentin. La Floride offrirait à toute la famille un cadre de vie idéal, où Messi pourrait terminer sa carrière dans un contexte nettement moins anxiogène qu’en Europe. Quoi qu’il en soit, il faudra au moins attendre le début de l’année 2023 pour y voir un peu plus clair.