PSG : Ce joueur qui est en train de convaincre Mbappé de rester…

Avec Lionel Messi à ses côtés, Kylian Mbappé dispose d’un atout hors du commun pour soigner ses stats. Une raison suffisante pour avoir envie de rester un peu plus au PSG ?

Frustré par son positionnement sur le terrain et les promesses pas tenues par ses dirigeants, Kylian Mbappé a fait part de son souhait de quitter le PSG à l’issue de la saison 2022-2023. Véritable pilier du club depuis des années, le Français voit le retour en pleine forme de Neymar et Lionel Messi notamment. S’il entretient une relation plus que délicate avec le Brésilien, il pourrait trouver en l’Argentin un allié de taille pour affronter les prochains mois, en attendant son départ. La saison dernière, Messi n’était pourtant pas du tout au rendez-vous, digérant certainement mal son nouvel environnement.

40 – Â l’âge de 23 ans, 10 mois et 13 jours, Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts dans l’histoire de la Ligue des Champions, dépassant Lionel Messi (24 ans, 4 mois et 8 jours en novembre 2011). Supersonique. #JUVPSG pic.twitter.com/1IPzKtF7JO — OptaJean (@OptaJean) November 2, 2022

Un choix assumé

Comme depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé n’hésite à faire des choix pour la suite et à les tenir. Pas convaincu par les promesses qui lui ont été faites pour qu’il prolonge à la fin de la saison dernière, le Français ne devrait pas honorer son contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, d’après ce qu’il dit. Alors qu’il a fait une croix sur son rêve de jouer au Real Madrid en décidant de rester dans le club de la capitale, Mbappé a pu profiter d’un énorme contrat en récompense. Au cœur de plusieurs polémiques depuis le début de la saison, il reste toujours aussi efficace même depuis son annonce le mois dernier et le PSG n’a peut-être pas tout perdu.

🇦🇷➡️🇫🇷Mbappé est le 4ème joueur ayant reçu le plus de passes décisives de Leo Messi durant sa carrière. pic.twitter.com/YluA5M8sAY — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) November 4, 2022

Messi à son service

Leader parisien depuis des années, Kylian Mbappé a souvent été l’homme sur qui le club peut compter. Mais depuis le début de la saison, il est d’abord largement challengé par Neymar en attaque, et bien aidé par Messi. C’est peut-être sur ce dernier point que le PSG doit appuyer puisque Lionel Messi offre très souvent une passe décisive pour le Français. Selon une statistique récente, le champion du monde est même devenu le quatrième joueur à recevoir le plus de passes décisives de la part de l’Argentin au cours de sa carrière, avec déjà 16 offrandes en 47 matches.