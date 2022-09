Après Kimpembe, Luis Campos est sur le point de prolonger un autre cadre du PSG (INFO Média Foot)

Le PSG s’est lancé dans une campagne de prolongation de contrat. Si le dossier Kimpembe est très bien avancé, comme nous l’avons publié mardi, celui de Marquinhos l’est également. Le Brésilien est proche de parapher son nouveau contrat.

Après avoir signé un joli mercato, Luis Campos s’attaque à un autre chantier du PSG : les prolongations de contrat. Plusieurs discussions ont été ouvertes avec des joueurs arrivant en fin de contrat comme Lionel Messi (juin 2023), Marco Verratti (juin 2024), Presnel Kimpembe (juin 2024) ou encore Marquinhos (juin 2024). Comme Média Foot l’a écrit sur son site ce mardi, le dossier Kimpembe est en bonne voie. Le Français veut poursuivre à Paris et les deux parties sont proches d’un accord. Et c’est également le cas avec un autre défenseur du PSG : Marquinhos.

La réaction de Marquinhos alors que l'hymne du Brésil est sifflé lors du match amical contre la Tunisie au Parc des Princes le 27 septembre 2022. pic.twitter.com/DumfgNs5qs — Un Truc De Foot (@untrucdefoot) September 27, 2022

Marquinhos va prolonger

Comme un poisson dans l’eau à Paris, dont il est devenu le capitaine, Marquinhos devrait très prochainement parapher un nouveau contrat. Le Brésilien aspire à poursuivre sa carrière au PSG et à poursuivre cette quête de Ligue des Champions. S’il fait désormais partie des plus anciens de l’effectif parisien, le Brésilien est très apprécié par l’ensemble des dirigeants parisiens et qataris. Son implication est totale et il fait également l’unanimité dans un vestiaire où sa bonne humeur et son leadership plaisent beaucoup. Selon nos sources, tout est quasiment réglé pour que Marquinhos scelle son avenir à Paris. Chaque été les sollicitations sont nombreuses pour lui, encore lors du dernier mercato. Mais le PSG ferme systématiquement la porte pour son défenseur, refusant même la moindre discussion.