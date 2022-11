Lionel Messi est parti sur des bases stratosphériques, la preuve en chiffres !

Si sa première saison au PSG était clairement un tour de chauffe.

L’Argentin est sur les bases de ses meilleures saisons !

Les supporters parisiens ont dû prendre leur mal en patience, mais les voilà désormais rassurés : Leo Messi a retrouvé son vrai niveau depuis de le début de saison. Parfois décrié la saison passée pour son rendement mitigé, l’Argentin avait terminé la saison avec 11 buts et 15 passes décisives, jouant également de malchance, avec un record de 10 montants touchés en Ligue 1. Mais ce manque de réussite est désormais de l’histoire ancienne, alors que le numéro 30 du PSG met tout le monde d’accord depuis quelques mois.

Messi & Halaand Incredible stat this season. I think only PSV's Cody Gakpo can end up above either of them.#Almiron#Donny#Resign#WorldCup2022 pic.twitter.com/kR7lxeJIMr

— Tokunbo Olatunji Pearce (@thebest_boom) November 3, 2022