PSG : Luis Campos se lance un énorme défi !

Après avoir démarré les discussions avec le père de Lionel Messi pour envisager une prolongation de contrat, Luis Campos aimerait convaincre l’Argentin de prendre une décision avant la Coupe du Monde. Un défi de taille qui semble impossible à relever, la Pulga souhaitant attendre le Mondial pour se positionner.

La première partie de saison étant sur le point de se terminer avec le début de la Coupe du Monde qui approche à grand pas, c’est une grosse partie de l’effectif parisien qui va quitter le Camp des Loges ces prochaines semaines. Pourtant, cette période sera loin d’être calme pour les dirigeants parisiens, qui doivent se pencher sur le mercato d’hiver, et les prolongations de certains joueurs, dont celle de Leo Messi. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin pourrait bien se retrouver libre si le PSG ne prend pas les choses en main.

Lionel Messi, 35 ans, est le joueur le plus décisif cette saison en étant impliqué sur 30 buts 🐐🇦🇷 16 buts et 14 passes décisives 🤯🔥 pic.twitter.com/PPO0cCWSX7 — Messi France 🇦🇷🇵🇸 (@MessiFrance_) November 3, 2022

Campos lance les grandes manœuvres

Le directeur sportif parisien Luis Campos le sait, prolonger Lionel Messi ne sera pas évident, mais reste un enjeu stratégique crucial pour le club de la capitale. En plus de ses excellentes performances sur le pré cette saison, le numéro 30 contribue grandement à stimuler la renommée du club dans le monde entier. Par conséquent, le dirigeant Portugais a déjà pris contact avec l’entourage de la Pulga pour discuter d’une éventuelle prolongation. Avec un retour pour le moins mitigé pour le moment.

Très bonne nouvelle pour le psg dans le dossier: Selon L’Equipe, Leo Messi ne veut pas quitter le PSG sans avoir remporté un trophée majeur. Il discute désormais d’une prolongation de contrat. Luis Campos aimerait le convaincre de rester avant le… https://t.co/dRdCKjg16k pic.twitter.com/0XEFTPZIsF — ⚜️ ici c’est Paris ⚜️ (@ici_c_paris75) November 2, 2022

Un timing qui laisse à désirer

Alors que la Coupe du Monde débute désormais dans un peu plus de deux semaines, Leo Messi souhaite se focaliser sur la sélection nationale. Ce Mondial sera incontestablement son dernier, et le génie argentin souhaite éviter toute distraction afin d’optimiser ses chances de remporter le seul titre majeur qui lui manque encore. En d’autres termes, Messi ne serait fondamentalement pas contre une prolongation de contrat, mais le moment d’évoquer cette possibilité n’est pas encore arrivé. Luis Campos devra donc prendre son mal en patience, et revenir à la charge dans le futur, une fois le Mondial terminé.